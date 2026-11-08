Las Parejas: detuvieron a un hombre por hostigamiento

Un hombre de 37 años, identificado como B.B., fue aprehendido en un allanamiento que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda de calle 25 al 1500, en la ciudad de Las Parejas. Está imputado preliminarmente por divulgar material íntimo sin consentimiento y por hostigar a la víctima. En el domicilio también se incautaron un teléfono celular y un revólver calibre .22 largo.

Cómo se originó la causa

La investigación comenzó a partir de una denuncia por hostigamiento y por la divulgación no autorizada de imágenes íntimas. Con las pruebas reunidas mediante tareas de campo e inteligencia, el fiscal Santiago Tosco, de la Fiscalía Regional con asiento en Cañada de Gómez, tramitó la orden judicial de allanamiento.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Departamento Operativo de Investigaciones de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, según las directivas de la fiscalía.

Qué se secuestró

Durante la inspección del inmueble, los agentes incautaron un teléfono celular, que será objeto de pericias informáticas para extraer datos y cotejar comunicaciones, y un revólver calibre .22 largo. Como el arma no tenía la documentación reglamentaria, intervino el personal de Criminalística para realizar las pericias balísticas.

Situación del detenido

Por orden de la fiscalía, el hombre fue trasladado a sede policial para cumplir los trámites de imputación y las diligencias procesales. Quedó a disposición de la Justicia.

Periodista: Juan M. López

Fuente: Canal 4 Regional (07/11/2026)