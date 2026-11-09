Las Parejas: tres detenidos y un arma secuestrada tras pelea entre barras enfrentadas

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Las Parejas detuvieron este lunes por la tarde a tres personas y secuestraron un arma de fuego, tras intervenir en un violento enfrentamiento en la vía pública.

Intervención policial y secuestro

El hecho ocurrió cuando grupos antagónicos comenzaron una riña a golpes de puño en plena calle. Según la información disponible, la rápida llegada del personal policial permitió disuadir el conflicto y evitar que la situación de violencia escalara a mayores.

Durante el operativo, los agentes lograron la aprehensión de dos hombres y una mujer que participaban del altercado. Además, al revisar los elementos de los involucrados, las fuerzas de seguridad incautaron un arma de fuego tipo revólver que se encontraba escondida en el interior de una mochila.

A disposición de la Justicia

Tras controlar el disturbio callejero, los tres demorados -(C.L (femenina) P.R y R.G (masculinos)- fueron trasladados de inmediato a la sede policial local. Las actuaciones del caso ya fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará la situación legal de los aprehendidos por su participación en la riña y la portación del arma.

Periodista: Juan Manuel López (Renacer Regional Multimedios)