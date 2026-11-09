Fieles de Las Rosas viajan a Córdoba a ver al Papa León XIV

Un grupo de fieles de la parroquia Santa Rosa de Lima de Las Rosas partió este lunes 9 de noviembre, alrededor de las 18.30, en colectivo hacia la ciudad de Córdoba. Viajan para participar de la visita del Papa León XIV, prevista para el martes 10.

Llegada y noche en FAdeA

Cintia Procacitto, una de las fieles que viajan, explicó que la idea es llegar entre las 23 y las 24. Aclaró que no hay un horario determinado "por la cantidad de gente y todo el movimiento que va a haber".

Al llegar caminarán hasta FAdeA, un predio dividido en parcelas de 15.000 personas, cada una con una pantalla gigante. Según Procasito, son 58 parcelas y cada una tendrá 170 baños, asistencia médica y agua. El Papa pasará por las calles internas que separan las parcelas. Los fieles se instalarán en su lugar y pasarán allí la noche.

Expectativas de los fieles

Procacitto indicó que viajan en representación de la parroquia, "con muchas intenciones en el corazón de cada uno". Sostuvo que "lo más importante es vivirlo todos juntos en comunidad".

Mónica Mansilla, quien también viaja, definió el encuentro como un hecho histórico. Dijo que, por su generación y su edad, será la única vez que pueda vivir una experiencia así. Agregó que llevará agradecimiento y que pedirá "la conversión" para su familia y para toda la gente.

Agenda del Papa en Córdoba

Según el cronograma publicado en el sitio oficial de la visita papal, el Pontífice llegará al aeropuerto a las 9. A las 10 celebrará la misa en FAdeA. Hacia el mediodía hará un recorrido en papamóvil y saludará desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y partirá hacia Buenos Aires a las 16.55. Locales sobre la parroquia Santa Rosa de Lima.

Una voluntaria de Las Rosas

En otro orden, Agostina Arregui, una joven de Las Rosas integra el grupo de voluntarios que colaborará en la visita del Papa León XIV a Córdoba. Según relató, se inscribió luego de que la invitación llegara al grupo de jóvenes de la parroquia y, a la semana, recibió la confirmación. Hasta el momento realizó diez capacitaciones y fue asignada a la misa del Papa. Antes de comenzar sus tareas, deberá retirar un kit en una sede. Dijo que, hasta donde sabe, es la única voluntaria de la ciudad y que viaja en representación de la parroquia y de Las Rosas. “Estoy muy contenta de poder participar como voluntaria”, expresó.