El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes en la ciudad de Rosario un nuevo sitio web (www.santafe.gob.ar/ms/elnino) destinado a monitorear el fenómeno climático de El Niño. La plataforma centraliza alertas meteorológicas vigentes, el estado de los ríos, indicadores de salud y recomendaciones para la población de toda la provincia.

Georreferenciación y trabajo conjunto

Durante la presentación, la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, detalló que la herramienta unifica la información gestionada por áreas como Protección Civil, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Salud, y la Secretaría de Recursos Hídricos.

La funcionaria destacó que el sistema cuenta con georreferenciación automática para facilitar la consulta del usuario. “Lo primero que vamos a ver es la ubicación donde estamos y nos va a dar las alertas del clima hoy y mañana", explicó Coudannes, y añadió que también es posible visualizar indicadores de cualquier otro punto del territorio santafesino.

Coordinación ante emergencias

El portal también detalla los planes de contingencia de las juntas locales e incluye información sobre el Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria), una plataforma destinada a coordinar la asistencia a productores ante diversas contingencias climáticas.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, remarcó el trabajo articulado con los gobiernos locales para el monitoreo de alertas y la provisión de suministros y logística. En ese marco, el funcionario pidió a los vecinos que “sigan atentamente la información oficial que tienen de su gobierno local”.

Finalmente, Escajadillo informó que, si bien el río Paraná superó los niveles de alerta y evacuación en algunas localidades durante esta primera onda de crecida, las obras preventivas y el refuerzo de equipos de bombeo evitaron tener que evacuar a los pobladores, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores.

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