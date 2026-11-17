Personal de la Comisaría 4.ª de Montes de Oca, dependiente de la Unidad Regional III del departamento Belgrano, halló abandonado un automóvil Volkswagen Vento de color blanco cuyos ocupantes habían evadido un control policial durante horas de la noche. El vehículo estaba encajado y atravesado sobre un camino rural de la jurisdicción.

Fuga durante un patrullaje preventivo

En el marco de los patrullajes preventivos que se desarrollan en caminos rurales del departamento, efectivos intentaron identificar a los ocupantes del Vento. Según informó la Unidad Regional III, al advertir la presencia policial emprendieron la fuga y evadieron el procedimiento.

Irregularidades en el dominio y la numeración

Posteriormente, el vehículo fue hallado en estado de abandono. Al realizar las verificaciones, personal de la Comisaría 4.ª constató irregularidades entre el dominio colocado y las numeraciones identificatorias del rodado, por lo que se procedió a su secuestro, con intervención de personal de Criminalística.

Investigación en curso

Se dio conocimiento a la Fiscalía de Cañada de Gómez y continúan las tareas investigativas para establecer la procedencia del automóvil e identificar a las personas que se dieron a la fuga.

Desde la Unidad Regional III destacaron la importancia de los patrullajes preventivos en zonas rurales, que, según señalaron, permiten detectar situaciones sospechosas y fortalecer la seguridad en todo el departamento Belgrano.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)