Investigan el hallazgo de una Amarok incendiada en un camino rural



Una camioneta Volkswagen Amarok fue hallada completamente incendiada la mañana de este miércoles en un camino rural que conduce hacia Las Trojas desde Cañada de Gómez. El descubrimiento movilizó al personal policial tras un aviso ingresado a la central de emergencias, iniciándose las primeras tareas de investigación para determinar las causas del siniestro y la procedencia del vehículo.

Intervención policial en el lugar

El hallazgo se registró a las 9:11 horas, momento en que los efectivos de seguridad recibieron una alerta del sistema 911 sobre un utilitario que se estaba quemando en un sector rural de difícil acceso directo. Al arribar al punto indicado, el personal actuante constató que el foco ígneo ya había consumido la totalidad de la estructura de la camioneta.

Debido a la magnitud del fuego, el vehículo sufrió pérdidas totales, lo que dificultó de manera preliminar la identificación de su dominio y la verificación inmediata de sus datos registrales a través de los sistemas informáticos policiales.

Peritajes y líneas de investigación

Las autoridades correspondientes iniciaron las actuaciones de rigor para establecer el origen del incendio. Entre las principales medidas, se dispuso el relevamiento de la escena rural y la consulta con los destacamentos de la región para determinar si el rodado cuenta con un pedido de secuestro activo por robo o si guarda relación con algún otro hecho delictivo reciente en la zona.