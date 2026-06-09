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Un joven de 27 años, oriundo de la provincia de Mendoza, falleció este lunes luego de sufrir una grave caída desde aproximadamente 10 metros de altura mientras realizaba tareas laborales en el techo de un frigorífico de la ciudad de Totoras.

Operativo de rescate de bomberos

El siniestro se registró alrededor de las 16:55. De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios locales, el accidente se produjo cuando cedió una claraboya sobre la cual la víctima se encontraba trabajando. Al arribar al establecimiento, la dotación de rescatistas procedió a inmovilizar al operario con los elementos correspondientes y lo trasladó de urgencia al sanatorio local bajo un operativo en código rojo.

Causas bajo investigación

Pese a la rápida intervención médica y los esfuerzos del personal de salud por estabilizarlo, horas más tarde se confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto contra el suelo. Las circunstancias exactas que desencadenaron este accidente laboral son actualmente materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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