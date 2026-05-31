

Este fin de semana se disputaron los partidos correspondientes a los octavos de final de la Liga Cañadense de Fútbol. En una jornada marcada por encuentros ajustados y definiciones desde los doce pasos, Almafuerte logró asegurar su clasificación y acompañará a Williams Kemmis en la instancia de cuartos de final.

Resultados de los octavos de final

En un partido parejo, Almafuerte y Adeo igualaron 0 a 0 en el tiempo reglamentario, encuentro que dejó la expulsión de Arévalo en el conjunto vencedor. En la tanda de penales, Almafuerte se impuso por 4 a 1.

Crédito: Renacer Regional Multimedios

La vía de los penales también definió otras dos series: El Porvenir superó a Correa por 4 a 3 tras empatar 1 a 1, mientras que Montes de Oca eliminó a Campaña por 6 a 5 luego de igualar tambien 1 a 1. Por otro lado, las goleadas de la fecha estuvieron a cargo de Carcarañá, que venció 4 a 0 a Defensores, y de Sportivo, que derrotó 3 a 0 a Unión VE. Finalmente, Argentino superó de visitante a Cosmopolita por 3 a 2.

Cruces confirmados para cuartos

Con estos resultados, quedaron conformadas las cuatro llaves de cuartos de final que se disputarán a partido único. Williams Kemmis hará su presentación en esta etapa enfrentando a Carcarañá, mientras que Almafuerte se medirá ante Sportivo. Los cruces restantes serán Sport contra Montes de Oca y El Porvenir frente a Argentino.

(Estructura del gráfico crédito Línea de Cuatro)

Camino hacia la final

La organización determinó que las semifinales también se jugarán a partido único. Los ganadores de las llaves 1 y 4 se cruzarán entre sí, al igual que los vencedores de las llaves 2 y 3. La final del campeonato, en cambio, se disputará a doble partido (ida y vuelta), sorteándose la localía.

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