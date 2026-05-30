

Este sábado 30 de mayo, la natación es la disciplina protagonista de la Copa Santa Fe 2026 con sede en el Sportivo Atlético Club de Las Parejas. Tras la jornada inaugural celebrada en Reconquista, esta nueva fecha reúne a 316 competidores bajo la organización y fiscalización de la Federación Rosario de Natación (FRN) y la Federación Santafesina de Natación (Fesana).



La competencia engloba las categorías Infantiles, Menores, Cadetes y Primera División. La actividad se desarrolla en doble turno utilizando la piscina de 25 metros y seis andariveles de la institución anfitriona. Durante el evento, que forma parte del programa impulsado por el Gobierno Provincial y la Lotería de Santa Fe, se premiará a los tres primeros clasificados de cada división

Agenda deportiva: fútbol, rugby y pesca

Además de la actividad acuática, el cronograma provincial presenta actividad en otras tres disciplinas. La pesca deportiva disputa su tercera fecha el domingo en la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe, bajo la modalidad de caña libre desde las 8 de la mañana.



Por su parte, el fútbol masculino define los clasificados a la tercera ronda con revanchas programadas para este domingo y el miércoles 3 de junio. Entre los duelos destacados de la jornada del miércoles, Atlético San Jorge se medirá frente a Atlético Carcarañá. Cabe recordar que Argentino de Fighiera ya avanzó a la siguiente etapa tras la descalificación de sus rivales.



Finalmente, el rugby masculino continúa este sábado con la fase inicial del torneo. La ciudad de San Jorge será una de las sedes en las zonas de desarrollo, albergando actividad oficial que se suma a los múltiples encuentros programados en Santa Fe, Rosario, Sunchales y Coronda.

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