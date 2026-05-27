

El próximo sábado 6 de junio, la pista de atletismo de Las Rosas será el escenario de la segunda fecha del campeonato regional de duatlón. El evento deportivo, que comenzará a las 14:30 horas, convoca a competidores de élite y principiantes de toda la zona para una jornada que combinará pedestrismo y ciclismo rural.

Recorrido y categorías

La competencia estará dividida en tres etapas:

- Un tramo inicial de 2,5 kilómetros a pie,

- Seguido de 20 kilómetros en bicicleta por caminos de tierra,

- Para finalizar con otros 2,5 kilómetros de trote.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de la categoría de bicicletas Gravel. Mauricio Rasteletti, organizador del certamen, explicó que esta inclusión fue posible gracias a la actualización de las normativas de seguridad y los seguros deportivos, lo que antes limitaba su participación.

El formato permite la inscripción tanto de forma individual como en equipos. "El duatlón lo tenemos acá y si bien es integrativo, también está apuntado para los que por primera vez se animen a competir", señaló Rasteletti, destacando la accesibilidad geográfica de la fecha.

Inscripciones y espíritu deportivo

Con un valor fijado en 15.000 pesos, la inscripción garantiza a los participantes cobertura de seguro, hidratación isotónica obligatoria y servicio de buffet. Los interesados pueden anotarse de manera anticipada a través de la página de Facebook de la fiscalizadora Time Control Online, o de forma presencial el mismo día de la carrera a partir de las 12:00 horas.

El certamen destaca por su carácter inclusivo y de superación. Luis Landa, un atleta local de 75 años que recientemente obtuvo un tercer puesto en el duatlón disputado en Noetinger, participará en la categoría de mayores de 60 años, demostrando que la prueba está abierta a diversas franjas etarias y niveles de experiencia.

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