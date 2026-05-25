Un violento episodio domiciliario culminó este fin de semana con una intensa persecución policial y tres hombres detenidos. El hecho comenzó en la localidad de Carcarañá, cuando el propietario de una vivienda regresó a su domicilio y sorprendió en el interior a tres delincuentes que estaban perpetrando un robo.

Al verse descubiertos, los asaltantes se dieron a la fuga rápidamente a bordo de un automóvil marca Chevrolet, llevándose consigo diversos objetos de valor.

Monitoreo y persecución controlada La rápida alerta a las fuerzas de seguridad permitió activar un operativo cerrojo en la región. A través de las cámaras del centro de monitoreo, los operadores lograron detectar que el vehículo implicado había tomado la ruta S26 en dirección hacia la autopista Rosario-Córdoba, aportando además el dominio del rodado a las unidades de calle.

Con estos datos precisos, los móviles policiales consiguieron localizar el auto sospechoso e iniciaron una persecución controlada que se extendió durante varios kilómetros.

Arrestos y secuestro de armamento Finalmente, el Chevrolet detuvo su marcha sobre la autopista, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de los tres ocupantes. Los detenidos fueron identificados oficialmente como Juan Alfredo P., de 37 años; Juan Carlos C., de 54 años; y Alan Joel E., de 26 años.

Tras asegurar la escena, la policía realizó un rastrillaje en las inmediaciones. Durante el procedimiento, se halló una pistola calibre 9 milímetros con nueve municiones en su interior, presuntamente descartada durante la huida. Asimismo, se logró recuperar la totalidad de los objetos robados.

La Justicia dispuso que los tres individuos queden detenidos e imputados formalmente por el delito de robo calificado.

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