Un siniestro vial entre un camión y un automóvil provocó el corte total de la Ruta Nacional 34 a la altura del kilómetro 94,5, en el tramo que conecta las localidades santafesinas de Centeno y San Genaro. El hecho, registrado este domingo, dejó como saldo a una mujer con diversas lesiones que requirió traslado médico.

Detalles del impacto y asistencia médica

Según la información suministrada por la Comisaría 8ª de Centeno, el accidente involucró a un camión Ford Cargo 1730 y a un automóvil Ford Focus. Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron sobre la traza nacional, lo que activó un rápido operativo de los servicios de emergencia.

La conductora del rodado de menor porte fue asistida en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia hacia la Clínica Regional Privada para recibir atención médica, aunque por el momento no se brindaron partes oficiales sobre su estado de salud.

Operativo y desvíos en la traza

A raíz del accidente, las autoridades establecieron la interrupción total de la circulación en ese sector de la Ruta 34, lo que genera desvíos y demoras en el tránsito. Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran trabajando en el lugar realizando los peritajes de rigor para establecer la mecánica del choque y liberar la vía de forma segura.

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