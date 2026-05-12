

Club Atlético Susanense, equipo que milita en la Liga Departamental de Fútbol San Martín, confirmó oficialmente a Jorge Romero como su nuevo director técnico. El entrenador oriundo de Las Rosas regresa a la institución de María Susana para liderar un proyecto enfocado en el crecimiento sostenido y el desarrollo integral del plantel de primera división.

Un cuerpo técnico con experiencia y arraigo

Para afrontar los desafíos de la temporada, Romero estará acompañado por profesionales con un fuerte vínculo institucional. Agustín Pijuan, quien ya cuenta con experiencia previa dirigiendo tanto a la reserva como al primer equipo, asumirá el rol de ayudante de campo. Su labor principal será aportar una visión táctica analítica y colaborar estrechamente en la planificación diaria de los entrenamientos.

Preparación física y coordinación estratégica

El acondicionamiento atlético de los jugadores quedará en manos del preparador físico Santiago Díaz, responsable de optimizar el rendimiento del equipo en una liga caracterizada por su alta exigencia física. Por su parte, la reestructuración suma a Eduardo Stehlik como coordinador de fútbol. Esta figura será fundamental para articular el trabajo entre las distintas categorías y proyectar el desarrollo a largo plazo de todas las áreas deportivas del club.

Desde la dirigencia de Susanense destacaron que esta conformación busca potenciar el trabajo colectivo y acompañar la evolución individual de cada futbolista. Con este esquema de trabajo, el "Rojo" renueva sus expectativas deportivas, apostando al sentido de pertenencia y buscando el máximo respaldo de su afición para los próximos compromisos del torneo liguista.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)