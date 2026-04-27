El rosense Juan Leoncini es campeón en Italia

El futbolista rosense Juan Leoncini se consagró campeón este domingo 26 de abril en el fútbol italiano. Su equipo, el A.S.D. Monte Alma de la localidad de Nulvi, se quedó con el título de la Prima Categoria en la región de Cerdeña.

Con los resultados de la jornada dominical, el conjunto rossoblù se aseguró matemáticamente el primer puesto del Girone D. Este logro deportivo le otorga al club el tan ansiado ascenso directo para disputar la próxima temporada en la categoría Promozione.

Una campaña de liderazgo y ascenso

Durante la actual temporada 2025/2026, el Monte Alma mantuvo un rendimiento constante en la cima de la tabla de posiciones. El equipo de la provincia de Sassari compitió mano a mano por el campeonato contra rivales directos del grupo, como el Lanteri y el Valledoria, logrando imponerse en la recta final.



La obtención del campeonato corona el esfuerzo de un plantel que representa a una institución con 50 años de historia en el fútbol regional sardo. El título marca un paso firme en la carrera deportiva de Leoncini, quien celebra junto a su club el salto hacia una división de mayor exigencia en el sistema de ligas de Italia

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)