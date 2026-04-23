Ordenan derribar un búnker de drogas en Las Parejas

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En una resolución dictada este miércoles en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, la Justicia ordenó el derribo de una vivienda ubicada en la ciudad de Las Parejas, utilizada como punto de venta de drogas. La medida fue solicitada por la Unidad Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Operativo y secuestro de dinero y estupefacientes

La investigación fue impulsada por la fiscal Mercedes Banchio a partir de denuncias vecinales y tareas de vigilancia previas. Con la confirmación de las maniobras ilícitas, efectivos de la División Microtráfico Región 2 de la PDI allanaron el domicilio situado en la intersección de la Avenida 17 y Calle 30.

En el interior del inmueble, los agentes incautaron $1.014.300 en efectivo, 65,9 gramos de cocaína y 137,5 gramos de marihuana. Además, se secuestraron nueve teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de corte y un rifle de aire comprimido, herramientas que evidencian la comercialización al menudeo.

Detenidos y cese antijurídico

Durante el procedimiento se identificó a un hombre mayor de edad, quien quedó bajo proceso judicial. Asimismo, se detectó la presencia de dos menores de edad que lograron darse a la fuga; por su situación, se dio inmediata intervención a la Secretaría de Niñez.

Como resultado de las acciones, la Justicia hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó el "cese de estado antijurídico" del lugar. Esta figura legal permitió ordenar la inactivación física de la propiedad mediante su derrumbe, acción que contó con la anuencia de su legítimo tenedor.



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Fuente y foto: Radio Las Parejas[