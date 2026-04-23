

En horas de la mañana, efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el Pasaje 3 de la ciudad de Las Parejas. El operativo se dio en el marco de una investigación iniciada de oficio por el delito de amenazas e intimidación pública. El principal involucrado en los hechos es un adolescente de 16 años.

Dispositivos y proyectiles secuestrados

Durante el procedimiento, que arrojó resultados positivos para los investigadores, las fuerzas de seguridad lograron incautar múltiples elementos de interés para la causa. Entre los objetos confiscados se encuentran tres teléfonos celulares en regular estado —dos de la marca Samsung y uno LG— y una computadora portátil blanca perteneciente al programa gubernamental "Conectar Igualdad".

Además de los dispositivos electrónicos, que se prevé serán peritados en busca de evidencia digital sobre las intimidaciones, los agentes secuestraron una lata metálica de la marca Apolo. En su interior se hallaron balines de aluminio, munición comúnmente utilizada en armas de aire comprimido.

Intervención de la Justicia de Menores

La orden de registro fue emanada por la jueza Brenda Cosassolo, titular del Juzgado Penal Juvenil del Distrito Judicial Nº 6. Las diligencias probatorias y la definición de la situación procesal del menor involucrado quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Cañada de Gómez, que continuará con las etapas de la investigación.

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