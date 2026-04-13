Nueva Ley de Municipios: cambios en el mapa político de Santa Fe

Entre los cambios estructurales más importantes, la normativa establece que todas las localidades deberán elegir obligatoriamente a un Intendente .

* Para los distritos más pequeños, con menos de 10.000 habitantes, se incorpora además la elección de una Comisión Municipal, que estará integrada por 3 o 5 miembros dependiendo de su tamaño .

* Sin embargo, el impacto más visible se dará en los Concejos Municipales, lo que generará tres escenarios bien diferenciados: 34 ciudades perderán bancas, 17 sumarán representantes y apenas 8 mantendrán su conformación actual .

Las que suman y mantienen poder

* Las grandes urbes provinciales no sufrirán recortes. Rosario conservará sus 28 concejales y la capital, Santa Fe, mantendrá 17 bancas, al igual que ciudades intermedias como Cañada de Gómez, Casilda y Esperanza .