Nueva Ley de Municipios: cambios en el mapa político de Santa Fe

Derivada de la Reforma Constitucional se sacude el tablero electoral de la provincia. Entra en vigencia la flamante Ley Orgánica de Municipiosy redefine no solo las competencias, sino también la estructura de representación en cada localidad santafesina.
Santa Fe destina 570 millones a clubes en ligas nacionales
Las Rosas DigitalProvinciales11 de abril de 2026
La iniciativa fortalece el desarrollo rumbo a los Juegos Suramericanos de septiembre. Entre las entidades se encuentran Deportivo Norte de Armstrong y Sportivo de Las Parejas.