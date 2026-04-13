Nueva Ley de Municipios: cambios en el mapa político de Santa Fe

La flamante Ley Orgánica de Municipios ya entró en vigencia y redefine no solo las competencias, sino también la estructura de representación en cada localidad santafesina.
Provinciales13 de abril de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Informacion general
Derivada de la Reforma Constitucional se sacude el tablero electoral de la provincia. Entra en vigencia la flamante Ley Orgánica de Municipiosy redefine no solo las  competencias, sino también la estructura de representación en cada localidad santafesina.

Todas la localidades tendrán Intendente

Entre los cambios estructurales más importantes, la normativa establece que todas las localidades deberán elegir obligatoriamente a un Intendente.
* Para los distritos más pequeños, con menos de 10.000 habitantes, se incorpora además la elección de una Comisión Municipal, que estará integrada por 3 o 5 miembros dependiendo de su tamaño.
* Sin embargo, el impacto más visible se dará en los Concejos Municipales, lo que generará tres escenarios bien diferenciados: 34 ciudades perderán bancas, 17 sumarán representantes y apenas 8 mantendrán su conformación actual.

Las que suman y mantienen poder

* Las grandes urbes provinciales no sufrirán recortes. Rosario conservará sus 28 concejales y la capital, Santa Fe, mantendrá 17 bancas, al igual que ciudades intermedias como Cañada de Gómez, Casilda y Esperanza.
* Por otro lado, 17 distritos verán ampliada su capacidad legislativa. Cuatro de las ciudades más pobladas (Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Venado Tuerto) pasarán de 10 a 11 bancas. A su vez, distritos con relevancia microrregional que superan los 20.000 habitantes, como San Justo, Arroyo Seco, Sunchales y Vera, subirán de 6 a 7 concejales. Un dato clave para estas ciudades beneficiadas (y para las que mantienen su número) es que conservarán el sistema de renovaciones parciales cada dos años a partir de 2031.
* El interior, afectado por los recortes El golpe legislativo lo sentirán casi dos de cada tres ciudades santafesinas. Todas aquellas localidades que actualmente cuentan con menos de 20.000 habitantes verán reducidos sus concejos de 6 a 5 miembros. En esta situación se encuentran ciudades como Armstrong, Las Parejas y Las Rosas.
Para este amplio grupo de 34 distritos, el recorte viene con un cambio drástico en las urnas: perderán las elecciones legislativas de medio término. Desde 2031, la renovación de sus 5 concejales se hará de manera total y en conjunto con la elección del intendente.

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El reloj electoral ya corre

Aunque la nueva ley deroga la normativa anterior y ya está en vigencia, el texto incluye una cláusula que abre el juego político: cada municipio tiene la potestad de optar por adoptar esta nueva estructura yo o sostener la anterior hasta 2031. La cuenta regresiva está en marcha y los gobiernos locales tienen como fecha límite el 30 de noviembre para tomar una decisión definitiva.
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