

Despiste en el kilómetro 357

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 357, en la jurisdicción de Cañada de Gómez. Un automóvil Peugeot 308, que circulaba con sentido hacia la provincia de Córdoba, protagonizó un despiste en solitario mientras se registraban precipitaciones en la región.

Según los reportes oficiales, el conductor y único ocupante del vehículo perdió el control de la unidad. Tras realizar varios trompos sobre la calzada húmeda, el automóvil impactó contra la valla metálica de contención y finalizó su recorrido sobre el cantero central de la traza.

Asistencia de emergencia y traslado

A raíz de la mecánica del accidente, el rodado sufrió importantes daños materiales. Minutos después del impacto, se desplegó un operativo que contó con la participación de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) de Cañada de Gómez.

Los equipos de emergencia asistieron al conductor en el lugar de los hechos. Tras una primera evaluación, los profesionales de la salud determinaron su traslado al hospital local para realizar un seguimiento médico de rigor y descartar lesiones mayores.

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