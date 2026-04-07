Imagen de la tormenta tomada de Facebook Caza Tormentas del Sur

Se transcribe a continuación el texto publicado en Facebook del grupo Cazatormentas del Sur por su director, Oscar Monjelat:

20 años, dicen que no es nada...

Un 7 de abril del 2006, a unos días de un encuentro por Malvinas, luego de un accidente casi fatal unos meses antes, le doy forma a algo que en mi mente crecía.

Veía continuamente que la meteorología sorprendía ingratamente a las poblaciones de mi querido SUR santafesino, habiendo formado innumerables pilotos privados en el conocimiento de los peligros que encierran las tormentas, con todo el bagaje adquirido en la METEOROLOGÍA AERONAÚTICA dentro de nuestra gloriosa FUERZA AÉREA ARGENTINA, decidí dedicar TIEMPO de vida, a brindar información más localizada de condiciones meteorológicas que podían afectar a los pueblos/localidades/ciudades del interior de esta parte de nuestra provincia.

En otras ocasiones he contado las tareas que desde su nacimiento desarrolló este grupo al que denomino CAZA TORMENTAS DEL SUR, hoy quisiera tan solo intentar creer que de alguna manera la prédica sobre PREVENCIÓN y PLANIFICACIÓN ante desastres naturales, que como grupo hemos desarrollado, en algún funcionario hizo eco. Y la evidencia claramente golpea en contra. Seguimos teniendo notables fallas en todas las áreas referidas a la prevención ante desastres meteorológicos. Y lo que sin duda pululan, son expertos en brindar excusas.

Hemos ofrecido asesoramiento absolutamente gratuito sobre PREVENCIÓN, nunca fuimos consultados. Vemos con sorpresa que funcionarios relacionados a medio ambiente desconocen que somos la segunda zona TORNÁDICA del planeta, y que toman irrazonablemente todo lo argüido sobre CAMBIO CLIMÁTICO, sin tener herramientas propias para contrarrestar esa información, debiendo aceptar como válido TODO lo que organismos/entidades aferrados a ese discurso difunden masivamente. Lo que nos lleva a una delicada situación, el estar dependiendo de directivas totalmente alejadas de ideas o proyectos propios, destinando recursos a sostener planes que muy lejos están de beneficiar al conjunto de la población.

Al contrario, resultan en más impuestos a las actividades cotidianas de la gente. Tenemos grandes proyectos para medir la "huella de carbono", cero iniciativa para llevar a las escuelas aunque más no sea folletos que indiquen qué hacer ante un TORNADO. Cifras millonarias se gastan en instalar miles de cámaras "para nuestra seguridad", nada de inversión en zonas bajas que siguen inundándose, lluvia tras lluvia. Multas siderales por faltas de tránsito, ni siquiera un reto para los que envenenan el agua. Mega proyectos de desarrollos inmobiliarios, en todos seguirán existiendo los mismos problemas de energía eléctrica, agua y cloaca que nunca solucionan para los que ya habitan cerca de esos lugares.

Hay cosas que parece nunca cambiaran, y efectivamente nunca cambiaran, si siguen en puestos publicos, funcionarios que no pueden hacer una "O" con un vaso, pero son amigos de los que ya se enriquecen en puestos públicos, y comparten esa "suerte" con ellos.

Durante veinte años desde este lugar de firme voluntariado, demostramos que "sí se puede servir, sin necesidad de servirse". Nadie debe tener el privilegio de vivir del esfuerzo de los demás, y ya va siendo tiempo de terminar con mantener parásitos. Va siendo tiempo de recobrar la HONORABILIDAD. Si durante 20 años pudimos informar a la población, manteniéndonos con nuestras actividades, significa que cualquiera puede realizar un servicio voluntario en favor de los demás, sin necesidad de parasitar para lograrlo.

Este es tal vez nuestro mejor logro.