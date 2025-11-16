Mundial de Quesos: Santa Fe lleva su calidad a Suiza

La excelencia santafesina en el World Cheese Awards

Cuatro representantes de la provincia de Santa Fe estuvieron en el World Cheese Awards 2025, la competencia internacional más relevante del sector lácteo. El evento, que se desarrolla en Berna, Suiza, es un escaparate de excelencia productiva al reunir más de 4.000 variedades de quesos de más de 40 países, que serán evaluadas por un jurado global de expertos, comerciantes y críticos.

Las empresas Cassini y Cesaratto S.A., Frutos del Campo S.A., Milkaut Grupo Savencia y el Centro Agrotécnico Regional (CAR) de Venado Tuerto, son las elegidas para presentar un total de 40 variedades de quesos. Estos productos incluyen elaboraciones con leche bovina, caprina y ovina, destacando la innovación y diversidad con un claro sello santafesino.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que esta participación es el resultado directo de una política liderada por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Santa Fe no solo produce alimentos: produce calidad, identidad y futuro. Esta participación internacional es el resultado de una política liderada por nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, que acompaña a cada eslabón de la cadena láctea, fortaleciendo la competitividad y proyectando nuestras industrias al mundo”, afirmó Puccini.

Una vitrina global para el sector lácteo

El World Cheese Awards es reconocido como una plataforma clave para la visibilidad internacional, donde se establecen las tendencias de calidad e innovación de la industria. Durante los tres días del certamen, productores, maestros queseros y distribuidores se encuentran para evaluar y premiar la diversidad global de quesos.

La participación en el evento tiene como objetivo principal validar los procesos productivos y la excelencia técnica de la provincia, buscando posicionar a Santa Fe a la altura de los más altos estándares globales. El director de Lechería, Carlos De Lorenzi, explicó que “participar allí implica validar procesos productivos, demostrar excelencia técnica y posicionar a Santa Fe como una provincia capaz de competir en los más altos estándares globales”.

Un aspecto relevante de la delegación es la presencia del Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto, una institución educativa. Esto subraya el compromiso provincial con la formación técnica y el arraigo productivo. De Lorenzi agregó que la participación del CAR “representa el vínculo entre educación, territorio y calidad. Que una institución educativa compita en este nivel habla del potencial y del valor de formar para producir”.

Articulación pública y privada para la exportación de quesos

La presencia de Santa Fe en el concurso es producto de un trabajo sostenido entre el sector público y el privado, enfocado en el agregado de valor, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el incremento de las exportaciones lácteas. El Gobierno de Santa Fe impulsa una estrategia integral que busca consolidar a la provincia como un referente nacional e internacional en alimentos con identidad territorial.

“Competir en este nivel implica mucho más que enviar productos: implica mostrar quiénes somos, cómo trabajamos y qué valores defendemos como provincia. La cadena láctea santafesina está preparada para estar entre las mejores del mundo”, concluyó el ministro Puccini.