La Primavera se pone un abrigo: días frescos con marcado descenso térmico y viento sur

Tal como como suele ocurrir en esta estación de transición, la provincia de Santa Fe siente el rigor de un marcado descenso de temperatura a finales de octubre, un fenómeno meteorológico que recuerda la inestabilidad de la primavera.

En esta jornada del martes, los santafesinos han experimentado mínimas notablemente frescas, con sensaciones térmicas que obligan a desempolvar los abrigos.

🌬️ El Pronóstico Detallado

El ingreso de una masa de aire frío, proveniente del sur, es el responsable de este cambio brusco en el tiempo. A continuación, el detalle del pronóstico extendido, marcando la transición hacia condiciones más cálidas:

Miércoles 29 de Octubre: El día comenzará con cielo parcialmente nublado y se mantendrá fresco.

Mínima: 11°

Máxima:21°

Nota: A pesar del ascenso térmico diurno, las mañanas seguirán siendo frías.

Jueves 30 de Octubre: Continúa la mejora. Se espera sol y cielo despejado, con el viento rotando levemente, permitiendo una recuperación de las máximas.

Mínima: 12°

Máxima:22°



Viernes 31 de Octubre: Llegada del calor. El termómetro se dispara con la llegada del viento norte, marcando el retorno a las condiciones típicas de la primavera avanzada.

Mínima: 14°

Máxima: 27°

⚠️ Advertencia y Recomendación



Este tipo de variación térmica en octubre, con mínimas cercanas a los 10° y máximas que superan los 25° en pocos días, es típica de la primavera.

📌 Recomendación: Recordar la importancia de vestir por capas (la famosa "ropa cebolla") para evitar resfríos debido a la gran amplitud térmica diaria.



Se espera que la tendencia al aumento de las temperaturas continúe durante el fin de semana, con máximas que podrían rozar los 30° para el domingo 2 de noviembre.