La Primavera se pone un abrigo: días frescos con marcado descenso térmico y viento sur

La provincia de Santa Fe experimenta el "clásico" pulso frío de octubre, pero el termómetro se recuperará rápidamente hacia el fin de semana.

Tal como como suele ocurrir en esta estación de transición, la provincia de Santa Fe siente el rigor de un marcado descenso de temperatura a finales de octubre, un fenómeno meteorológico que recuerda la inestabilidad de la primavera.

En esta jornada del martes, los santafesinos han experimentado mínimas notablemente frescas, con sensaciones térmicas que obligan a desempolvar los abrigos. 

🌬️ El Pronóstico Detallado 

El ingreso de una masa de aire frío, proveniente del sur, es el responsable de este cambio brusco en el tiempo. A continuación, el detalle del pronóstico extendido, marcando la transición hacia condiciones más cálidas:

Miércoles 29 de Octubre: El día comenzará con cielo parcialmente nublado y se mantendrá fresco.

Mínima: 11°
Máxima:21°
Nota: A pesar del ascenso térmico diurno, las mañanas seguirán siendo frías.

Jueves 30 de Octubre: Continúa la mejora. Se espera sol y cielo despejado, con el viento rotando levemente, permitiendo una recuperación de las máximas.

Mínima: 12°
Máxima:22°

Viernes 31 de Octubre: Llegada del calor. El termómetro se dispara con la llegada del viento norte, marcando el retorno a las condiciones típicas de la primavera avanzada.

Mínima: 14°
Máxima: 27° 

⚠️ Advertencia y Recomendación
 

Este tipo de variación térmica en octubre, con mínimas cercanas a los 10° y máximas que superan los 25° en pocos días, es típica de la primavera.

📌 Recomendación: Recordar la importancia de vestir por capas (la famosa "ropa cebolla") para evitar resfríos debido a la gran amplitud térmica diaria.


Se espera que la tendencia al aumento de las temperaturas continúe durante el fin de semana, con máximas que podrían rozar los 30° para el domingo 2 de noviembre.

