Santa Fe: más de 145.000 dosis de vacuna contra el dengue aplicadas y se amplía el objetivo

La Primavera se pone un abrigo: días frescos con marcado descenso térmico y viento sur
La provincia de Santa Fe experimenta el "clásico" pulso frío de octubre, pero el termómetro se recuperará rápidamente hacia el fin de semana.
Alcanzando el 87% de las dosis compradas se amplia la población objetivo para incluir a adolescentes y a quienes padecieron la enfermedad.Provinciales02 de noviembre de 2025Las Rosas Digital
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó un notable progreso en su campaña de vacunación gratuita contra el dengue, en el marco del programa integral Objetivo Dengue. La provincia ha logrado aplicar más de 145.000 dosis de la vacuna Qdenga, lo que representa el 87% de las dosis adquiridas. Este avance ha permitido que más del 60% de la población objetivo inicial haya completado el esquema de dos dosis.
La noticia principal es la ampliación de la población objetivo, sumando a adolescentes que cumplen 15 años y residen en las áreas priorizadas (departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y áreas específicas de Santa Fe, Rosario y Rafaela), y a todas aquellas personas entre 15 y 59 años que tuvieron dengue durante los brotes de la temporada 2023-2024 y 2024-2025.
La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la inmunización forma parte de un programa integral de prevención que aborda la problemática del dengue con un enfoque interministerial. "Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, implementamos un enfoque integral de la enfermedad, que compromete a distintos ministerios, a gobiernos locales e instituciones", indicó la funcionaria. Este plan incluye concientización, control del mosquito Aedes aegypti, vigilancia epidemiológica y capacitación.
El secretario de Cooperación de la Provincia, Cristian Cunha, a cargo de Objetivo Dengue, resaltó la continuidad y la inversión del programa: "iniciamos este programa inédito de prevención en 2024 y desde entonces nunca se detuvo: creció, se fortaleció y fue mejorando, con una inversión total que ya supera los 12.000 millones de pesos". Cunha también subrayó que la planificación territorial permitió una gestión transparente y eficiente, generando un ahorro de más de 610 millones de pesos.
Según los datos proporcionados, 90.419 personas recibieron la primera dosis y 55.032 completaron el esquema con la segunda. Los niveles de cobertura con esquema completo son altos en los grupos priorizados, destacándose:
Población entre 40 y 59 años: 72,67% de cobertura completa.
Población entre 20 y 39 años: 55,3% de cobertura completa.
Adolescentes y jóvenes (15 a 19 años): 40,62% de cobertura completa.
La ministra Ciancio remarcó la importancia de estos números frente a las dificultades que presenta la vacuna y las experiencias de otras jurisdicciones. "La Provincia de Santa Fe marca una diferencia a partir de la planificación con registros nominalizados, con un enorme trabajo de los equipos de salud para acercar las vacunas", afirmó.
La estrategia de vacunación en Santa Fe es gratuita para la población objetivo y se mantiene vigente la elegibilidad para los siguientes grupos:
Jóvenes y adolescentes (15 a 19 años) residentes en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y en las áreas prioritarias de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En la temporada actual, se incorporan los nacidos en el año 2010.
Personal esencial entre 20 y 59 años de toda la provincia: personal de salud, integrantes de la policía provincial, bomberos, personal penitenciario, agentes municipales y comunales que participan en operativos de dengue, y fuerzas federales del Plan Bandera.
Personas que tuvieron dengue entre 15 y 59 años durante los brotes 2023-2024 y 2024-2025, sin importar si tuvieron un tránsito ambulatorio o requirieron internación.
Para consultas o dudas, la provincia sugirió dirigirse al vacunatorio más cercano o escribir a [email protected]. Los centros de referencia son el Hospital Provincial Geriátrico (Rosario, Ayolas 141) y el Cemafé (Santa Fe, Avda. 27 de Febrero y Mendoza).
Importante: El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe recordó a la población que no se contacta telefónicamente para ofrecer turnos ni solicitar datos personales o claves. Los equipos de salud solo informan a quienes tienen disponible la vacuna para que se acerquen a recibirla de forma gratuita.
La provincia de Santa Fe experimenta el "clásico" pulso frío de octubre, pero el termómetro se recuperará rápidamente hacia el fin de semana.
La vivienda, recuperada en una causa penal en Granadero Baigorria, será un Hostal Asistido para 10 usuarios del hospital Agudo Ávila.
El centro hospitalario de la capital santafesina batió un récord histórico en donación de órganos tras realizar la primera ablación de corazón con técnica de asistolia controlada en un donante adulto en Latinoamérica.
Las empresas Transur y Güemes son las que reemplazan a UTE 33/9 en los servicios interurbanos. También, Se incorpora una nueva conexión directa entre Montes de Oca y Las Rosas.
Hasta el 31 de octubre, las afiliadas de Iapos ,de entre 40 y 70 años, que deban o deseen realizarse la mamografía de control no deberán abonar los bonos asistenciales.
El gobierno provincial organiza un megaevento gratuito en Rosario para lanzar la mascota oficial y dar el puntapié inicial a la cita deportiva que se celebrará en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
La capital santafesina fue escenario de la primera presentación en territorio provincial de la alianza Provincias Unidas, rumbo a las elecciones legislativas de octubre.
El caso de seis mujeres en San Jerónimo Sud que sufrieron la manipulación de sus fotos con inteligencia artificial y piden legislar contra el abuso digital. Habla una de ellas.
El fútbol de Las Rosas celebra un hito en la Liga Cañadense: Williams Kemmis, Almafuerte y Belgrano Athletic Club (BAC) lograron su pase a la instancia de octavos de final del torneo, asegurando una completa representación local.
La Municipalidad de Las Rosas informó sobre la actividad semanal en obras públicas que se desarrollan actualmente en la ciudad, abarcando infraestructura vial y educativa. Proyectos en marcha en escuelas y calles.
Las chicas del Kemmis triunfaron 3 a 0 con goles de Amado, Legarda y Sabadini. El equipo, con gran presencia de juveniles locales, enfrentará a Villa Eloísa en un duelo decisivo.