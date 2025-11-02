Santa Fe: más de 145.000 dosis de vacuna contra el dengue aplicadas y se amplía el objetivo

Ampliación de la Vacunación y Cobertura Histórica en Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó un notable progreso en su campaña de vacunación gratuita contra el dengue, en el marco del programa integral Objetivo Dengue. La provincia ha logrado aplicar más de 145.000 dosis de la vacuna Qdenga, lo que representa el 87% de las dosis adquiridas. Este avance ha permitido que más del 60% de la población objetivo inicial haya completado el esquema de dos dosis.

La noticia principal es la ampliación de la población objetivo, sumando a adolescentes que cumplen 15 años y residen en las áreas priorizadas (departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y áreas específicas de Santa Fe, Rosario y Rafaela), y a todas aquellas personas entre 15 y 59 años que tuvieron dengue durante los brotes de la temporada 2023-2024 y 2024-2025.

Estrategia Integral de Prevención y Control

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la inmunización forma parte de un programa integral de prevención que aborda la problemática del dengue con un enfoque interministerial. "Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, implementamos un enfoque integral de la enfermedad, que compromete a distintos ministerios, a gobiernos locales e instituciones", indicó la funcionaria. Este plan incluye concientización, control del mosquito Aedes aegypti, vigilancia epidemiológica y capacitación.

El secretario de Cooperación de la Provincia, Cristian Cunha, a cargo de Objetivo Dengue, resaltó la continuidad y la inversión del programa: "iniciamos este programa inédito de prevención en 2024 y desde entonces nunca se detuvo: creció, se fortaleció y fue mejorando, con una inversión total que ya supera los 12.000 millones de pesos". Cunha también subrayó que la planificación territorial permitió una gestión transparente y eficiente, generando un ahorro de más de 610 millones de pesos.

Detalles de la Cobertura Alcanzada

Según los datos proporcionados, 90.419 personas recibieron la primera dosis y 55.032 completaron el esquema con la segunda. Los niveles de cobertura con esquema completo son altos en los grupos priorizados, destacándose:

Población entre 40 y 59 años: 72,67% de cobertura completa.

Población entre 20 y 39 años: 55,3% de cobertura completa.

Adolescentes y jóvenes (15 a 19 años): 40,62% de cobertura completa.

La ministra Ciancio remarcó la importancia de estos números frente a las dificultades que presenta la vacuna y las experiencias de otras jurisdicciones. "La Provincia de Santa Fe marca una diferencia a partir de la planificación con registros nominalizados, con un enorme trabajo de los equipos de salud para acercar las vacunas", afirmó.

Grupos Habilitados para la Vacunación

La estrategia de vacunación en Santa Fe es gratuita para la población objetivo y se mantiene vigente la elegibilidad para los siguientes grupos:

Jóvenes y adolescentes (15 a 19 años) residentes en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado, y en las áreas prioritarias de Rosario, Santa Fe y Rafaela. En la temporada actual, se incorporan los nacidos en el año 2010.

Personal esencial entre 20 y 59 años de toda la provincia: personal de salud, integrantes de la policía provincial, bomberos, personal penitenciario, agentes municipales y comunales que participan en operativos de dengue, y fuerzas federales del Plan Bandera.

Personas que tuvieron dengue entre 15 y 59 años durante los brotes 2023-2024 y 2024-2025, sin importar si tuvieron un tránsito ambulatorio o requirieron internación.



Para consultas o dudas, la provincia sugirió dirigirse al vacunatorio más cercano o escribir a [email protected]. Los centros de referencia son el Hospital Provincial Geriátrico (Rosario, Ayolas 141) y el Cemafé (Santa Fe, Avda. 27 de Febrero y Mendoza).