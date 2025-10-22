Frustran un robo en Las Parejas pretendiendo usar un inhibidor de señales

"¡Así no va más!" Denuncian inseguridad tras intento de robo en Las Parejas
Vecino de Las Parejas relata en Facebook el intento de robo a la casa de su madre precisamente en el Día de la Madre, y cuestiona la pasividad ante los hechos delictivos.
Un vecino alertó a la comunidad y a la policía, evitando que delincuentes sustrajeran un vehículo en la madrugada. El exfutbolista Román Sacchi expuso el hecho en redesPoliciales22 de octubre de 2025Las Rosas Digital
En la madrugada de este miércoles se registró un intento de robo de un automóvil en la ciudad santafesina de Las Parejas mediante el método de inhibición de señal. El hecho, que ocurrió mientras el dueño del vehículo accionaba el cierre centralizado, fue evitado gracias al rápido y atento accionar de un vecino que advirtió la situación. Los delincuentes no lograron concretar la sustracción.
La modalidad de robo con inhibidores está en aumento en la Argentina y utiliza dispositivos que bloquean la señal del control remoto, impidiendo el cierre efectivo del rodado. Para generar conciencia sobre esta maniobra delictiva, el exfutbolista Román Sacchi compartió en sus redes sociales un video del momento, instando a la comunidad a tomar precauciones.
Ante el crecimiento de esta técnica de hurto, se recomienda a los vecinos extremar los cuidados. La clave es la verificación manual: una vez que se utiliza el cierre centralizado a distancia, se debe comprobar que las puertas del auto hayan quedado efectivamente bloqueadas. Es fundamental mantenerse atentos a movimientos y personas sospechosas en las inmediaciones.
Vecino de Las Parejas relata en Facebook el intento de robo a la casa de su madre precisamente en el Día de la Madre, y cuestiona la pasividad ante los hechos delictivos.
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.
El acusado, de 41 años, fue imputado por abusar de su sobrina. Tras la detención en una zona rural, fue alojado en la Alcaidía Departamental de Las Rosas.
Un ex empleado de seguridad fue arrestado tras una denuncia por un hecho ocurrido hace once años en la ciudad cabecera del departamento Iriondo.
La Policía de Investigaciones y el grupo táctico GIRI capturaron a dos personas acusadas de robos. Una mujer fue ubicada con la ayuda de un drone cuando intentaba escapar por un pasillo en barrio Tablada.
Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho
La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.
La 24ª edición de la tradicional Fiesta Provincial del Mate reunió a multitudes en Las Rosas, con baile folklóricos, artistas de calidad, paseo de artesanos y patio de juegos. Delfina Bernardi fue elegida como nueva reina.
Vecino de Las Parejas relata en Facebook el intento de robo a la casa de su madre precisamente en el Día de la Madre, y cuestiona la pasividad ante los hechos delictivos.
Por Mónica Ortolani – Agrofinanzas – Docente de AgroEducación. Los mercados hablan con números, pero interpretarlos puede depender de tus emociones. En una semana clave, ¿qué decisiones vas a tomar?
La vicegobernadora de Santa Fe y el senador por departamento Belgrano, evaluaron los avances de importantes proyectos de infraestructura en la ciudad, destacando la inversión y la gestión responsable.