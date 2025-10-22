Frustran un robo en Las Parejas pretendiendo usar un inhibidor de señales

Un vecino alertó a la comunidad y a la policía, evitando que delincuentes sustrajeran un vehículo en la madrugada. El exfutbolista Román Sacchi expuso el hecho en redes

Policiales22 de octubre de 2025

En la madrugada de este miércoles se registró un intento de robo de un automóvil en la ciudad santafesina de Las Parejas mediante el método de inhibición de señal. El hecho, que ocurrió mientras el dueño del vehículo accionaba el cierre centralizado, fue evitado gracias al rápido y atento accionar de un vecino que advirtió la situación. Los delincuentes no lograron concretar la sustracción.

Difusión del método y alerta comunitaria

La modalidad de robo con inhibidores está en aumento en la Argentina y utiliza dispositivos que bloquean la señal del control remoto, impidiendo el cierre efectivo del rodado. Para generar conciencia sobre esta maniobra delictiva, el exfutbolista Román Sacchi compartió en sus redes sociales un video del momento, instando a la comunidad a tomar precauciones.

Consejos de prevención vehicular

Ante el crecimiento de esta técnica de hurto, se recomienda a los vecinos extremar los cuidados. La clave es la verificación manual: una vez que se utiliza el cierre centralizado a distancia, se debe comprobar que las puertas del auto hayan quedado efectivamente bloqueadas. Es fundamental mantenerse atentos a movimientos y personas sospechosas en las inmediaciones.

tortugas choque

Fatal siniestro vial en Tortugas

Las Rosas Digital
Policiales19 de septiembre de 2025

Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho

jefatura- las rosas

Las Rosas: violento robo a matrimonio en su casa

Las Rosas Digital
Policiales19 de septiembre de 2025

La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.

ortolani

Elecciones en tus decisiones

Las Rosas Digital
Opinión21 de octubre de 2025

Por Mónica Ortolani – Agrofinanzas – Docente de AgroEducación. Los mercados hablan con números, pero interpretarlos puede depender de tus emociones. En una semana clave, ¿qué decisiones vas a tomar?

