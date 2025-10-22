Frustran un robo en Las Parejas pretendiendo usar un inhibidor de señales

En la madrugada de este miércoles se registró un intento de robo de un automóvil en la ciudad santafesina de Las Parejas mediante el método de inhibición de señal. El hecho, que ocurrió mientras el dueño del vehículo accionaba el cierre centralizado, fue evitado gracias al rápido y atento accionar de un vecino que advirtió la situación. Los delincuentes no lograron concretar la sustracción.

Difusión del método y alerta comunitaria

La modalidad de robo con inhibidores está en aumento en la Argentina y utiliza dispositivos que bloquean la señal del control remoto, impidiendo el cierre efectivo del rodado. Para generar conciencia sobre esta maniobra delictiva, el exfutbolista Román Sacchi compartió en sus redes sociales un video del momento, instando a la comunidad a tomar precauciones.

Consejos de prevención vehicular

Ante el crecimiento de esta técnica de hurto, se recomienda a los vecinos extremar los cuidados. La clave es la verificación manual: una vez que se utiliza el cierre centralizado a distancia, se debe comprobar que las puertas del auto hayan quedado efectivamente bloqueadas. Es fundamental mantenerse atentos a movimientos y personas sospechosas en las inmediaciones.