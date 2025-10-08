Detuvieron a un hombre por abuso sexual en Montes de Oca

Detienen a jubilado policial por abuso sexual en Cañada de Gómez
Un hombre de 41 años, identificado con las iniciales H. A. A., fue detenido este miércoles en la localidad de Montes de Oca. El procedimiento fue ejecutado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por abuso sexual gravemente ultrajante. El imputado está acusado de cometer los hechos contra su sobrina.
La causa judicial se originó a partir de una denuncia radicada por la víctima el pasado 2 de febrero. En su declaración, manifestó que los abusos habrían ocurrido durante su infancia. A partir de ese momento, la Fiscalía interviniente encomendó la investigación al Área Las Rosas – Región II de la PDI. Los agentes llevaron a cabo diversas tareas de campo y relevamiento de antecedentes que permitieron identificar y establecer la ubicación del presunto agresor.
Con la información recolectada, se procedió a la detención del acusado este miércoles. El operativo se realizó en una zona rural conocida como campo Torasa, perteneciente a la jurisdicción de Montes de Oca, y contó con la colaboración de personal de la Comisaría 4ª de esa localidad.
Por disposición del fiscal a cargo de la investigación, el hombre fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Las Rosas, perteneciente a la Unidad Regional III, donde permanece alojado a la espera de las próximas instancias judiciales.
