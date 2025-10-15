Vialidad trabaja en mejoras de la ruta 178 en Las Rosas y Villa Eloísa

Obras en la travesía urbana de Las Rosas

En la ciudad de Las Rosas, las reparaciones se enmarcan en un servicio de bacheo gestionado por el organismo. Las cuadrillas se enfocan en el fresado del asfalto deteriorado para luego aplicar una nueva capa de rodamiento. Las tareas se complementan con el recalce de las banquinas para mejorar la seguridad vial.

Debido a la presencia de equipos y maquinaria pesada, la circulación se ve afectada y se organiza mediante un sistema de paso alternado, con una mano habilitada por vez. El municipio local colabora activamente en el ordenamiento del tránsito para minimizar las demoras.

Reparaciones entre Villa Eloísa y Armstrong

Por otro lado, personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional ejecutan tareas de fresado y recuperación de la capa de rodamiento en distintos puntos del tramo entre Villa Eloísa y la localidad de Armstrong.

En esta zona, el paso alternado de vehículos es coordinado con el apoyo de la comuna de Villa Eloísa. Según informó el organismo, los tramos intervenidos se liberan a la circulación una vez que el concreto asfáltico en caliente se ha enfriado lo suficiente para garantizar su durabilidad.