Vialidad trabaja en mejoras de la ruta 178 en Las Rosas y Villa Eloísa

Apertura de sobres para obra de tendido eléctrico en nuevo loteo municipal
La municipalidad abrió los sobres para esa infraestructura del futuro barrio. El intendente Javier Meyer estima que los terrenos se entregarán a mediados de 2026.
Los trabajos de bacheo y repavimentación se concentran en la travesía urbana de Las Rosas y en el tramo Villa Eloísa hasta Armstrong, con paso alternado de vehículos.Locales15 de octubre de 2025Las Rosas Digital
En la ciudad de Las Rosas, las reparaciones se enmarcan en un servicio de bacheo gestionado por el organismo. Las cuadrillas se enfocan en el fresado del asfalto deteriorado para luego aplicar una nueva capa de rodamiento. Las tareas se complementan con el recalce de las banquinas para mejorar la seguridad vial.
Debido a la presencia de equipos y maquinaria pesada, la circulación se ve afectada y se organiza mediante un sistema de paso alternado, con una mano habilitada por vez. El municipio local colabora activamente en el ordenamiento del tránsito para minimizar las demoras.
Por otro lado, personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional ejecutan tareas de fresado y recuperación de la capa de rodamiento en distintos puntos del tramo entre Villa Eloísa y la localidad de Armstrong.
En esta zona, el paso alternado de vehículos es coordinado con el apoyo de la comuna de Villa Eloísa. Según informó el organismo, los tramos intervenidos se liberan a la circulación una vez que el concreto asfáltico en caliente se ha enfriado lo suficiente para garantizar su durabilidad.
El intendente Javier Meyer destaca que este es el año con más adquisiciones de maquinaria "desde la fundación del municipio", financiadas sin endeudarse, con recursos propios y coparticipación.
El destrozo de la ruta 178 -desde casi dos décadas- ha llevado a usuarios a señalar baches gigantes con cruces rojas y bidones de plástico, ante la falta de una solución de Vialidad Nacional.
Mediante Licitación Pública N° 11/2025 y para diversos proyectos de mejora urbana que el municipio tiene planificados.
El servicio público de salud de nuestra ciudad inicia implementación de traslados cortos y largos a centros de mayor complejidad y refuerza campaña de concientización por el cáncer de mama.
Javier Meyer proporcionó información sobre el progreso de las obras públicas y la situación financiera del municipio, destacando la inminente licitación de hormigón, el avance del loteo social y la incorporación de nueva maquinaria.
El intendente Javier Meyer y alumnos de 5º año de escuelas locales participaron en la plantación de especies nativas en predio al norte de la ciiudad, donde será el futuro Complejo Ambiental.
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.
La vivienda, recuperada en una causa penal en Granadero Baigorria, será un Hostal Asistido para 10 usuarios del hospital Agudo Ávila.
Lautaro Bonetto, radicado en Dallas desde hace seis años, combina tecnología y hobby para capturar imágenes del espacio. Su trabajo inspiró un video que ilustra la belleza del universo a través de su lente amateur.