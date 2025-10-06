Incremento en frecuencias de ómnibus para Las Rosas y Montes de Oca

Las empresas Transur y Güemes son las que reemplazan a UTE 33/9 en los servicios interurbanos. También, Se incorpora una nueva conexión directa entre Montes de Oca y Las Rosas.

terminal de omnibus las rosas

Nuevos horarios y recorridos

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que desde el jueves 2 de octubre se implementó modificaciones en los servicios de transporte público interurbano que conecta Rosario con las localidades de Montes de Oca y Las Rosas. La medida incluye el reemplazo de la empresa UTE 33/9 por nuevas prestatarias, la reconfiguración de horarios y la incorporación de una nueva conexión directa entre Montes de Oca y Las Rosas, hasta ahora inexistente.

Declaraciones del senador Pablo Verdecchia

El senador provincial Pablo Verdecchia confirmó esta mejora en el servicio de ómnibus. El funcionario comentó que  el incremento de las frecuencias marca un avance significativo en la respuesta a las demandas de los ciudadanos.

