Un respaldo sin precedentes: ¿la geopolítica como ancla?

Dice el Secretario del Tesoro de EEUU:

Ayer, el presidente de los Estados Unidos, @POTUS, y yo hablamos largamente con el presidente @JMilei y su equipo en Nueva York. Como el presidente Trump ha declarado, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino.

Bajo el presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad.

El @USTreasury está listo para comprar bonos argentinos en dólares estadounidenses y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para entregar un crédito de reserva significativo a través del Fondo de Estabilización de Divisas, y hemos estado en discusiones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo.

El Tesoro se encuentra actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de $20 mil millones con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva.

Además, Estados Unidos está listo para comprar deuda pública secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas.

Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos por objetivos políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que tienen la intención de realizar inversiones extranjeras directas sustanciales en múltiples sectores de Argentina en caso de un resultado electoral positivo.

La Administración Trump está decidida en nuestro apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump le ha dado al presidente Milei un respaldo poco común a un funcionario extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital.

Seguiré de cerca los acontecimientos, y el Tesoro sigue completamente preparado para hacer lo que sea necesario.

Si las palabras de Bessent se hicieran realidad, la relación entre Argentina y Estados Unidos entraría en una nueva fase de cooperación, marcada por una "importancia estratégica geopolítica". El presidente Trump habría otorgado un "respaldo poco común a un funcionario extranjero", una señal que podría interpretarse como una garantía de peso para las decisiones económicas que se tomaran en Buenos Aires. Este alineamiento, que se daría de forma "decidida" en el apoyo a los "aliados de Estados Unidos", sería una pieza clave para la estabilidad.

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.



A partir de este punto, sin embargo, surge una duda crucial que se cierne sobre todo el panorama: ¿Es este un plan de ayuda a Argentina, o es un plan de ayuda a Javier Milei? La retórica utilizada en el comunicado, que menciona explícitamente al presidente argentino y su equipo, podría sugerir una preferencia política, un respaldo a una persona más que a una nación. Esta distinción es fundamental, ya que el éxito o fracaso del acuerdo podría estar atado no solo a las condiciones económicas, sino también a la continuidad política.

Argentina, bajo este escenario, se encontraría en una posición de privilegio. Los rumores sobre un eventual Fondo de Estabilización de Divisas se confirmarían, y el Tesoro de Estados Unidos "estaría preparado" para "entregar un crédito de reserva significativo". Si este crédito se hiciera efectivo, podría actuar como un colchón de seguridad formidable para las reservas del Banco Central, brindando la tranquilidad necesaria para implementar reformas sin temor a un colapso.

Instrumentos de ayuda que podrían cambiar las reglas del juego

El apoyo financiero prometido no se detendría ahí. El Tesoro de Estados Unidos también "estaría listo para comprar bonos argentinos en dólares estadounidenses". Esta acción, que se llevaría a cabo "cuando las condiciones lo justifiquen", podría brindar un sostén fundamental para la cotización de la deuda, reduciendo el riesgo país y abriendo la puerta a un mercado de crédito más favorable.

Adicionalmente, se menciona una "línea de swap de 20 mil millones de dólares con el Banco Central". Esta herramienta, si se concretara, sería un elemento de disuasión poderoso para la volatilidad cambiaria. El simple hecho de contar con una línea de este calibre "podría evitar una volatilidad excesiva" y "derrotar a los especuladores", incluyendo aquellos que buscan "desestabilizar los mercados argentinos por objetivos políticos". Para Argentina, esto se traduciría en una capacidad de intervención y control del mercado que le daría al gobierno un margen de maniobra sin precedentes.

Impulso a la inversión y eliminación de barreras

Las promesas de Washington no se centran únicamente en la deuda pública y las reservas. Bessent sugiere que "Estados Unidos estaría listo para comprar deuda pública secundaria o primaria". Esto, si se materializara, inyectaría liquidez directamente en los mercados y podría reactivar el interés de los inversores.

En paralelo, se menciona el trabajo conjunto para "poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas", sin quedar bien claro lo que esto significa, aunque muchos especulan que es un pedido de finalizar las retenciones Cero.

La carta de Bessent revela que hay promesas de inversión de empresas de su país, que se harían realidad "en caso de un resultado electoral positivo", no solo traerían capital y tecnología, sino también la creación de empleo y el fortalecimiento de la estructura productiva.

Las bases que se asentarían en el futuro

La visión de un futuro en el que Argentina pueda finalmente derrotar a la especulación y volver a la prosperidad se basa en un elemento crucial: la "confianza". Las palabras de Bessent son, en esencia, un mensaje de esperanza y parecen ser un mandato de una hoja de ruta para el futuro.

El desafío está planteado y las dudas son muchas, demasiadas quizás. El futuro de Argentina se está escribiendo en condicional, y la espera es que todos esos "si" se conviertan en afirmaciones rotundas.

Lo que estamos presenciando es un verdadero "giro de 180 grados". La señal enviada es tan fuerte que, si se concretara, dejaría atrás las discusiones menores sobre tipos de cambio, cepos y otras restricciones, para anclarse en un modelo de libre flotación. Esta apuesta, por supuesto, no está exenta de riesgos.

El éxito no se medirá por la cantidad de dinero recibido o utilizado, sino precisamente por lo contrario: por la capacidad del país de recuperar la confianza y no tener que recurrir a esos fondos. Si se necesitan, significará que el proceso de restauración de la confianza, el más vital de todos, ha fracasado.

La credibilidad del anuncio no solo reside en quienes lo firman, sino en la coherencia de la implementación. Si bien el respaldo de figuras de alto nivel es importante, es crucial que el contenido del acuerdo se traduzca en acciones concretas. La geopolítica, con sus enigmáticas referencias a terceros países, también juega un papel fundamental, aunque por ahora sus implicancias permanecen en la sombra.

En este contexto, la responsabilidad del equipo económico local es mayor que nunca. Ya no se trata de diseñar un programa desde cero, sino de ser un ejecutor impecable de un plan económico, que en gran medida, parece estar delineado por este acuerdo. La clave estaría en la disciplina y la seriedad, evitando que esta poderosa señal se convierta en una mera fanfarria electoral.

En definitiva, este acuerdo nos coloca en un punto de inflexión. ¿Es la hora de la verdad para la economía argentina?.

Una nueva apuesta que parece determinar si el país puede finalmente salir del ciclo de crisis recurrentes o si, una vez más, la esperanza se desvanece en promesas incumplidas

Autor: Gael Houx.

Columnista y docente. Observador de políticas comparadas

Economía y Geopolítica