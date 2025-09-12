Jura de la nueva Constitución de Santa Fe en la Legislatura y en la explanada

Este viernes se realizó el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe en la Legislatura provincial, marcando un hito histórico tras 63 años de vigencia de la Carta Magna de 1962. La ceremonia, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, reunió a las principales autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes formalizaron su compromiso con la ley de leyes provincial que ya se encuentra en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial este jueves.

El evento se desarrolló en dos partes. Primero, los convencionales constituyentes presentes prestaron juramento dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Posteriormente, la ceremonia se trasladó a la explanada del edificio, donde se montó un escenario para el acto principal. Allí, el presidente de la Convención, Felipe Michlig, tomó juramento al gobernador Pullaro y a las demás autoridades, concluyendo con un juramento colectivo de todos los presentes.

Una constitución moderna y participativa

Previo al acto, el gobernador Pullaro destacó el carácter abierto del proceso de reforma. "La ciudadanía participó, hubo más de 700 proyectos que ingresaron. Siento que fue un proceso abierto. La Constitución nueva va a ir tomando cuerpo y con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios y los nuevos derechos", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Convención, Felipe Michlig, aseguró que la nueva Carta Magna representa "la reforma más importante y más extensa de la historia de Santa Fe porque incorpora nuevos derechos y garantías". Michlig destacó la inclusión de institutos como "Ficha Limpia, la limitación de los mandatos, la autonomía municipal", además de la eliminación de privilegios políticos y la mención a la causa Malvinas.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también presente en el acto, la calificó como “la Constitución más moderna de la Argentina” y anticipó los próximos pasos para su ciudad: “En octubre vamos a empezar el proceso de la autonomía de Rosario”.

Juramento itinerante y homenaje

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, explicó que tras este acto central, se organizarán más eventos en el territorio. "Es lo que corresponde hacer porque en 30 días todas las autoridades constituidas van a tener que prestar juramento a la nueva Constitución", señaló. El objetivo es garantizar que todos los funcionarios cumplan con la nueva normativa.

Durante la ceremonia también se rindió un homenaje a la convencional electa Alejandra “Locomotora” Oliveras, fallecida recientemente. El gobernador y miembros de la convención entregaron una placa honorífica a sus familiares, en reconocimiento a su figura como una "luchadora" y campeona mundial de boxeo.