Insólito: una persona cruzó caminando el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná

Un hecho insólito sorprendió a conductores y pasajeros este sábado: una persona fue vista caminando dentro del túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis.

Crédito: UNO Santa Fe

Una persona fue vista caminando dentro del túnel subfluvial que conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná. La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales, luego de que pasajeros de un colectivo de la empresa Fluviales registraran el momento.

El video muestra claramente cómo la persona caminaba a pie, en dirección contraria al sentido del tránsito y pegada al cordón lateral del viaducto. En el audio se escuchan las reacciones atónitas de los pasajeros, quienes no daban crédito a lo que veían.

El túnel forma parte de la Ruta Nacional 168, por lo que está terminantemente prohibido el tránsito peatonal. La normativa vigente prohíbe la circulación a pie dentro de este tipo de estructuras por razones de seguridad vial y estructural.

Más allá del tono humorístico que despertó el episodio en redes, la situación genera serias preguntas: ¿cómo logró esta persona ingresar al túnel y evadir los controles? El viaducto cuenta con cámaras, vigilancia y protocolos que deberían impedir este tipo de acciones, no solo para proteger la integridad de quien circula a pie, sino también para evitar accidentes en una vía de circulación rápida y cerrada.

Desde las autoridades aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho, pero se espera que se refuercen los mecanismos de control y se identifique a la persona involucrada. Mientras tanto, el cruce peatonal del túnel sigue siendo una peligrosa e ilegal hazaña que, afortunadamente, no terminó en tragedia.

