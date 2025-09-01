Insólito: una persona cruzó caminando el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná

San Genaro: rescataron un caballo que cayó a un pozo ciego
En un notable trabajo, la tarde de este lunes los Bomberos Voluntarios de San Genaro salvaron al animal que estaba en riesgo de vida.
Un hecho insólito sorprendió a conductores y pasajeros este sábado: una persona fue vista caminando dentro del túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis.Otras01 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Una persona fue vista caminando dentro del túnel subfluvial que conecta las ciudades de Santa Fe y Paraná. La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales, luego de que pasajeros de un colectivo de la empresa Fluviales registraran el momento.
El video muestra claramente cómo la persona caminaba a pie, en dirección contraria al sentido del tránsito y pegada al cordón lateral del viaducto. En el audio se escuchan las reacciones atónitas de los pasajeros, quienes no daban crédito a lo que veían.
El túnel forma parte de la Ruta Nacional 168, por lo que está terminantemente prohibido el tránsito peatonal. La normativa vigente prohíbe la circulación a pie dentro de este tipo de estructuras por razones de seguridad vial y estructural.
Más allá del tono humorístico que despertó el episodio en redes, la situación genera serias preguntas: ¿cómo logró esta persona ingresar al túnel y evadir los controles? El viaducto cuenta con cámaras, vigilancia y protocolos que deberían impedir este tipo de acciones, no solo para proteger la integridad de quien circula a pie, sino también para evitar accidentes en una vía de circulación rápida y cerrada.
Desde las autoridades aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho, pero se espera que se refuercen los mecanismos de control y se identifique a la persona involucrada. Mientras tanto, el cruce peatonal del túnel sigue siendo una peligrosa e ilegal hazaña que, afortunadamente, no terminó en tragedia.
En el último tiempo se ha incrementado el crecimiento de los sitios de apuestas y casinos online.
Un ingeniero agrónomo, residente en Las Parejas decidió estampar su fanatismo en el cartel más grande posible. Y encontró la manera que se vea desde el cielo.
Varias tentativas de estafas telefónicas se están dando en la región.
El encuentro se llevó adelante el viernes 2, en el parque del hospital de Las Rosas, participando profesional del Centro de Simulación Rosario (CeSiR), del Colegio Médido.
Las redes sociales dieron cuenta del fenómeno, y algunos rosenses dicen haberlos escuchado. Surgieron diferentes teorías para explicarlos.
Informe en directo de Guillermo Soria.
El mal estado de la Ruta Nacional 178 preocupa desde hace años a autoridades, vecinos y transportistas de la región. Baches profundos y sectores deteriorados generaron reclamos constantes.
Las precipitaciones superaron los pronósticos en el departamento Belgrano. Cruz Alta, en el sudeste de Córdoba, la localidad más castigada con más de 300 mm.
La Dirección Provincial de Vialidad informa el estado actualizado de rutas y accesos en la provincia de Santa Fe, tras las intensas lluvias que provocaron anegamientos y acumulación de agua en distintas calzadas.
