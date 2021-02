Delitos virtuales: intento de secuestro en Las Rosas y estafa en San Genaro

Las Rosas: intento de secuestro virtual. Durante la madrugada de este jueves 4 de enero, aproximadamente a las 05:30 horas, vecina de nuestra ciudad recibió un llamado al teléfono fija, escuchando a una joven gritando: “mamá... mamá, me secuestraron; entraron a mi casa a robarme y tengo dos tipos que me están apuntando con un arma, uno de cada lado”.

En dialogo con Renacer Regional, la mujer contó los hechos asegurando que los malvivientes le pidieron no avisar a la policía y solicitaron la entrega de "50.000 pesos sino la matamos”. Entonces dejó el teléfono es espera y llamó a su hija por otro medio constatando que se hallaba a salvo en su casa, por lo cual la llamada era una tentativa de estafa.

No fue el único caso ya que se efectuaron otras tres personas recibieron llamadas similares.

San Genaro. Hace dos días atrás una señora mayor, de aproximadamente 80 años, fue estafada telefónicamente por personas que se hicieron pasar por empleados de ANSES.

Con el argumento de pagarle una deuda pendiente, le pidieron ir hasta un cajero automático y allí mediante la entrega de claves le robaron de su cuenta una importante suma de dinero.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 7a. de San Genaro, y desde la Policía insisten en estar especialmente atentos, en especial personas mayores.

Consejos para evitar engaños

-No atender números raros.

-Evite atender llamadas de números privados o desconocidos. Si le ofrecen premios o beneficios, corte la comunicación.

-No dar claves personales.

-Nunca divulgue a desconocidos claves, contraseñas o nombres de usuarios. Ante la duda, consulte con un conocido.

-No concurrir al cajero.

-Siempre cortar las comunicaciones que soliciten ir al cajero o acceder al home banking.

-Desconfiar, ante todo

Evite dar cualquier información personal y financiera a través de llamadas o mensajes de texto. Ante cualquier duda, corte y dé aviso a la Policía.