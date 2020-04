¿Qué son los extraños sonidos que se escucharon en todo el país?

Un estruendo, un sonido metálico como organizado en ondas, un ruido desconocido. Eso es lo que mucho oyeron y no pudieron encontrarle explicación. Con algo de temor y desconcierto, grabaron el momento y lo compartieron en las redes sociales.

Algunos consideraron que eran aviones, ovnis y otros hablaron del fin del mundo. Sin embargo, al parecer hay una explicación científica: esos raros ruidos producidos en el firmamento, tienen que ver con un fenómeno que es muy común en esta época del año y que se denomina “cielomoto".

Desde Rosario, el meteoroólogo Jorge Fusco, a través de su cuenta de Twitter, señaló: “Son cambios de temperaturas en la atmósfera, pero ahora como hay mucho silencio se escuchan, en la Patagonia es habitual, acá con el ruido urbano no se perciben”, indicó.

PUBLICACIÓN DEL METEREÓLOGO OSCAR MONJELAT - GRUPO CAZATORMENTAS DEL SUR

7 abril 2020.

Cielomoto o Skyquake: Desde hace unos días se está haciendo mención a este término, dando a entender que es la explicación "científica" brindada por la NASA sobre los ruidos provenientes del cielo, que han despertado temores y un sinfín de rumores.

En primer lugar vale aclarar que en ningún momento la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) acuño o validó este término, así como tampoco es cierto que haya una comunidad científica que avale su aplicación como probable explicación a los fenómenos sónicos aludidos.



Por otro lado han surgido explicaciones tan burdas e incoherentes, que no se puede entender hayan sido replicadas por "periodistas". Dar por cierto que los ruidos provenientes del cielo se deban al choque de masas de aire de diferentes temperaturas, denota un total desconocimiento sobre circulación atmosférica, en primer lugar y una torpeza repetida al dar cabida a explicaciones tomadas de cualquier fuente, como ciertas y válidas, sin ninguna investigación previa. Ningún choque de masas de aire provoca explosiones, por más diferencia de temperaturas que presenten. Además el encuentro de las masas de aire se da sobre la superficie terrestre, jamás podrían generar explosiones en el cielo. Dan por cierto que las olas del mar que rompen en acantilados pueden ser otro origen de los ruidos, desconocen que el oleaje por más violento que sea, produce violentos ruidos en el mismo lugar, no son transmitidos a miles de kilómetros de distancia por algún eco desconocido, y no hay registros de que los Tsunamis provoquen explosiones en el cielo.

En realidad el término "cielomoto" es un invento de un par de Uruguayos que en una entrevista radial, realizada por explosiones escuchadas en el cielo sobre Montevideo, se les ocurrió mencionar que así como existen terremotos, bien podrían existir cielomotos. Destaco que siempre se mencionan EXPLOSIONES, no ruidos de larga duración y de variada intensidad, como los que se han venido reportando.

Al día de la fecha no existe consenso alguno sobre una explicación lógica de estos sonidos. Todas las investigaciones están abiertas. Lo que más se acerca a tratar de explicarlos es, en primer lugar, la actividad magnética terrestre y la influencia del viento solar sobre sus distintas membranas. Quedaría descartado que estos prolongados sonidos provenientes del cielo se producen en la troposfera. Los que sí se relacionan con esta primer capa de nuestra atmósfera, y pueden ser escuchados a grandes distancias son: Los truenos, erupciones volcánicas, ruptura de la barrera del sonido y terremotos superficiales de fuerte magnitud. Por ahora escuchar ruidos en el cielo mismo, no tienen una explicación aceptada como única.

Oscar Monjelat - Director Grupo Caza Tormentas del Sur.