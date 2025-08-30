Municipalidad de Las Rosas: entrega de aportes del FAE y obras en marcha

El sueño de un transportista que impulsa la logística en Argentina
"Chiche" Moriconi el pionero y su familia siguiendo el camino, impulsaron los bitrenes en Argentina a través de la empresa santafesina Vulcano, transformando la logística del país.
La gestión municipal realizó la entrega de casi $28 millones correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa y destacó el progreso de múltiples proyectos de infraestructura en la ciudad.Locales30 de agosto de 2025Las Rosas Digital
La municipalidad de Las Rosas (Santa Fe), ha formalizado la entrega de los aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Se trata de los fondos correspondientes a la cuota 12 del año 2024 y la primera de 2025, que en total ascienden a $27.072.774.
En paralelo a esta inversión educativa, la ciudad registra una semana de intensa actividad en materia de obras públicas. En calle Salta al 600, se completó la primera cuadra de un proyecto de pavimentación. Por su parte, el nuevo desagüe pluvial en el Acceso Sur avanza en paralelo al ya existente.
La semana también incluyó otros trabajos de infraestructura. La gestión municipal está realizando el tomado de juntas en el pavimento de la calle Santa Fe al 800. Se continúa con la instalación de luminarias LED en la calle Cerrito.
En cuanto a servicios, la obra de extensión de la red de gas natural avanza en las calles Saavedra al 600 y Salta al 500. Finalmente, se están llevando a cabo mejoras estructurales en el edificio de la Casa de la Cultura, con el objetivo de optimizar sus instalaciones.
Fue realizada por el Municipio de Las Rosas y la Agencia de Extensión Rural.
Van presentándose los dictámenes de la Convención Constituyente. El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, denuncia el mal uso de fondos provinciales lo que paraliza obras clave para su municipio.
Invitan a la comunidad a sumarse a este acto solidario que salva vidas.
El intendente de Las Rosas y Convencional Reformador, manifiesta que el proceso se está llevando a cabo de manera irresponsable y sin el debido conocimiento territorial, con un fuerte sesgo político que, a su juicio, perjudicará a la ciudadanía.
Javier Meyer, intendente de Las Rosas, detalla avances en infraestructura, incluyendo calles, luminarias y la apertura de sobres para nueva maquinaria.
La ciudad de Las Rosas avanza con múltiples proyectos, incluyendo desagües pluviales, una nueva calle en el Complejo Ambiental y la extensión de la red de gas natural.
El intendente de Las Rosas y Convencional Reformador habló sobre la unicameralidad, el gasto desorbitado de senadores y diputados, la reelección del gobernador y el fuero sindical, y denunció la desinformación y la falta de participación ciudadana en esta reforma.
Dos jóvenes de 27 y 20 años fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por un ataque violento en la vía pública. En el otro caso había una orden de detención.
