Municipalidad de Las Rosas: entrega de aportes del FAE y obras en marcha

Inversión educativa y obras en la ciudad

La municipalidad de Las Rosas (Santa Fe), ha formalizado la entrega de los aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Se trata de los fondos correspondientes a la cuota 12 del año 2024 y la primera de 2025, que en total ascienden a $27.072.774.

En paralelo a esta inversión educativa, la ciudad registra una semana de intensa actividad en materia de obras públicas. En calle Salta al 600, se completó la primera cuadra de un proyecto de pavimentación. Por su parte, el nuevo desagüe pluvial en el Acceso Sur avanza en paralelo al ya existente.

Proyectos en marcha y mejoras en Las Rosas

La semana también incluyó otros trabajos de infraestructura. La gestión municipal está realizando el tomado de juntas en el pavimento de la calle Santa Fe al 800. Se continúa con la instalación de luminarias LED en la calle Cerrito.

En cuanto a servicios, la obra de extensión de la red de gas natural avanza en las calles Saavedra al 600 y Salta al 500. Finalmente, se están llevando a cabo mejoras estructurales en el edificio de la Casa de la Cultura, con el objetivo de optimizar sus instalaciones.