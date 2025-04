Las buenas acciones merecen ser destacadas.

El hallazgo ocurrió al mediodía en la intersección de Belgrano y Rawson, cerca de su casa. "No había nadie en la calle, y cuando lo alzó, vio una cifra que la sorprendió: $4.580.000", relataron testigos del hecho.

La rápida reacción de Rut

Sin dudarlo, ella revisó el cheque, leyó el nombre de su propietario y notó que estaba emitido por una empresa local. "Me impactó porque nunca había tenido tanta plata junta en la mano", confesó entre risas. Inmediatamente, decidió llevarlo al destinatario.

Al recibir el cheque, el dueño expresó su sorpresa y agradecimiento, ya que no se había dado cuenta de que se le había volado de la camioneta. "No lo podía creer, no se había percatado de que lo había perdido", contó Rut.

Un ejemplo de valores

Para Truccolo, el gesto no es extraordinario, sino parte de lo que considera una actitud cotidiana. Aunque no buscaba reconocimiento, su historia se viralizó rápidamente en la comunidad. "Para ella, hacer lo correcto es algo de todos los días", comentaron.

Fuente e imagen ilustrativa: Portal Pellegrinense