Con la llegada de diciembre, los argentinos comienzan a planificar sus vacaciones para 2025, un año que llega con importantes cambios en el calendario oficial de feriados. Según lo dispuesto por el Decreto 1027/2024, el Gobierno ha eliminado los tradicionales feriados con fines turísticos, reemplazándolos por días no laborables, dejando su aplicación al criterio de los empleadores.

Entre las principales modificaciones, se destacan los días no laborables establecidos: el viernes 2 de mayo, viernes 15 de agosto y viernes 21 de noviembre. A diferencia de años anteriores, estos días no serán de descanso obligatorio, sino opcionales según las decisiones de las empresas.

Además, el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos mantiene la facultad del Poder Ejecutivo para declarar hasta tres días no laborables adicionales al año, siempre en lunes o viernes, con el objetivo de fomentar el turismo.

Otros cambios incluyen la reubicación de los asuetos trasladables. Cuando estos coincidan con martes o miércoles, se adelantarán al lunes anterior, y si caen jueves o viernes, se moverán al lunes siguiente, buscando optimizar los fines de semana largos.

Con estas medidas, el calendario 2025 busca equilibrar las necesidades del sector laboral y fomentar la actividad turística de manera flexible.

Feriados nacionales 2025 destacados:

1 de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.



Para conocer todas las fechas y planificar con anticipación, es clave revisar las disposiciones oficiales y coordinar con empleadores los días de descanso opcionales:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo



Marzo

Lunes 3 de marzo: carnaval

Martes 4 de marzo: carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador

Viernes 2 de mayo: día no laborable con fines turísticos

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo



Junio

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano



Julio

Miércoles 9 de julio Día de la Independencia



Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín



Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural



Noviembre

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turístico



Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad