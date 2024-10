Luego de firmar el Tratado de Integración de la Región Litoral, del que participaron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Misiones, Hugo Passalacqua; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solis, en representación del mandatario de esa provincia, Gildo Insfrán, los mandatarios destacaron la importancia de defender el sistema federal en la Argentina y mejorar la distribución de los recurso, generando un nuevo modelo de desarrollo productivo.

En conferencia de prensa, Pullaro manifestó que “tenemos que llevar adelante un proceso diferente en la República Argentina, que nos permita establecer reglas de juego distintas, pero que fundamentalmente tenga que ver con la defensa del sistema federal, que lamentablemente no se respeta”.



“Todas estas provincias sentimos que aportamos muchísimo al sistema federal; pero en el caso de Santa Fe, por sus características productivas, aporta 3 veces y media más al Estado Nacional de lo que vuelve. Es decir que los recursos se siguen concentrando en el mismo lugar”, ejemplificó el gobernador santafesino; y detalló que “estamos proponiendo un modelo diferente, que tiene que ver con el crecimiento económico, con el desarrollo productivo y la generación de empleo”



“Lo que viene en la Argentina es la defensa del sistema federal, que lamentablemente durante años y años no se ha cumplido, y eso terminó haciéndole mucho daño a nuestro país”, concluyó Pullaro.

Distribución de recursos

Frigerio por su parte precisó que “en estos 10 meses que llevamos de gestión, producto de decisiones de política a nivel nacional, hemos perdido recursos; por ejemplo, algo que nos une a las seis provincias del Litoral es la desfinanciación de las cajas de jubilaciones propias, por parte de ANSES. Además, hay muchos impuestos que tienen una asignación específica, que les dio el Congreso, y que no van a la masa de recursos coparticipables, pero en algunos casos esa asignación específica no se está cumpliendo, como es el caso del impuesto a los combustibles”.



“No está en discusión ni a nivel nacional, ni de cada una de nuestras provincias, la necesidad imperiosa de sostener el equilibrio de las cuentas públicas, todos sabemos que eso es condición necesaria para avanzar, para el desarrollo, pero claramente no es suficiente, por eso entendemos que tenemos que dar pie a una agenda productiva, precisamente esa producción y ese trabajo que se genera en nuestras provincias”, finalizó el gobernador de Entre Ríos.

Coincidencias

En este sentido, Pasalacqua detalló que “nos unen las ganas de buscar soluciones para nuestra gente, porque a la hora de plantear los problemas todos tenemos una misma visión”, y destacó que “más allá de las posiciones ideológicas de cada uno, las coincidencias son muchísimas, nos juntamos mucho, hablamos mucho, y ya no estoy encontrando diferencias. Somos un conjunto de personas que trabajan en defensa de los derechos de los ciudadanos de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, en forma democrática y conjunta”.



Asimismo, Zdero ratificó la importancia de “crecer y desarrollarnos como región, encontrando los denominadores comunes, porque estamos convencidos que practicar el federalismo es, también, poder unirnos para reclamar lo que les corresponde a las provincias del Litoral."



Por último, Valdés indicó que el objetivo del nuevo bloque regional es “construir una zona común de consenso que nos permita la representación y la mejor defensa de nuestros intereses económicos, industriales y políticos en todo lo que tiene que ver con la Región Litoral".

Autoridades presentes

Por su parte, la subsecretaria de la Región Centro, Claudia Giaccone, destacó la importancia de “que seis gobernadores estén firmando un tratado para la integración de estas provincias hermanas, para pensar el desarrollo en conjunto, con una mirada horizontal, por eso hablamos de federalismo”.

Durante la actividad, llevada a cabo en La Redonda de la ciudad de Santa Fe, participaron el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; los exgobernadores de la provincia de Santa Fe, Víctor Reviglio y Antonio Bonfatti; entre otras autoridades nacionales, provinciales, municipales y comunales.