El gobierno argentino se encuentra ante varios desafíos económicos: la revisión de la importación de maquinaria agrícola usada, la crítica situación de los jubilados y el estado calamitoso de la Ruta 178 fueron eje de las preguntas de la prensa.

El gobernador Pullaro expresó su enfática postura a favor de revisar la importación de maquinaria, un reclamo de los industriales de la región que buscan proteger la producción nacional.

Postura del gobierno nacional sobre la importación y la producción

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la importación de maquinaria agrícola usada, señalando la necesidad de un equilibrio entre los industriales locales y los productores, quienes buscan equipamiento más accesible. "El gobierno no está en contra de la producción, lo que está buscando es que bajen los precios los consumidores", afirmó.

Crisis de jubilados y herencia económica

En relación con los jubilados, quienes manifiestan no llegar a fin de mes, Francos argumentó que la situación es una herencia del gobierno anterior, mencionando hiperinflación, falta de recursos, un tesoro vacío y deudas inmediatas. Ante la insistencia sobre la vulnerabilidad de este grupo, el jefe de Gabinete destacó logros de la actual administración como la salida de "10 millones de personas de la pobreza" y la baja de la inflación del 55% mensual al 1 y algo o 2%. "No pidan más de lo que se puede. No se hace milagro", sentenció.

Obra pública: Falta de recursos y reclamo ciudadano

Respecto a la obra pública, específicamente en la Ruta Nacional 178, una zona que los vecinos "padecen todos los días", Francos fue categórico al señalar que el Estado "no tiene recursos". Ante la preocupación por los riesgos que corren los transeúntes y la falta de programas en el ministerio, el jefe de Gabinete planteó que recomponer la infraestructura requiere tiempo, preguntando "¿Hace cuánto que está la ruta, esto no se hace en dos días?". Informado que los presidentes comunales, por su parte, expresan que no encuentran avances ni programas en el ministerio nacional, generando incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura, manifestó que el gobierno anteriór recibio las arcas vacías en el país prendido fuego.

INTA y retenciones

-Sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria expresó que "hay una idea de disminuir los gastos de gestión, lo que no implica que el INTA vaya a desaparecer. Se está tratando de unificar las administraciones para bajar gastos", indicó Francos.

.Sobre las retenciones, señaló: "Las retenciones están vigentes. No es la idea mantenerlas para siempre. Uno tiene que ir viendo cuáles son las prioridades del Gobierno, y el objetivo fue el equilibrio fiscal".

Luego se retiró de la exposición AgroActiva.