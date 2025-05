¿Otra avenida del medio?

Por Pablo Fornero (Letra P)

La salida al gobierno de Javier Milei no es a través de un peronismo kirchnerista, sino mediante un armado de gobernadores, transversales, con anclaje en el interior productivo. En esas claves coindicen el exgobernador cordobés Juan Schiaretti y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes trabaron un acuerdo político aceitado a mediano y largo plazo.

Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti, un acuerdo sin secretos.

Lo reconocen sin tapujos en ambos wines. "El Gringo" y el hughense tienen un pacto cerrado que tuvo, como primera instancia, la incorporación de Hacemos, el sello que lidera el cordobés, a Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza gobernante que conduce el radical. Ahora carburan cómo extender ese acuerdo a las legislativas nacionales de este año y también a 2027.

“Conversan mucho, se identifican, tienen una relación con vida propia”, le reconocieron a Letra P en el entorno de Pullaro. “Tienen la misma mirada de una Argentina federal”, rubrican al lado de Schiaretti.



Comparten la lectura, pero no se apuran. El excandidato presidencial está abocado a fortalecer Hacemos en todo el país, o al menos en la mayor cantidad de provincias que le resulte posible. Van 12 distritos confirmados por la Justicia electoral. Pullaro, en cambio, prioriza su método provincialista, tiene en 45 días la Convención para reformar la Constitución santafesina y una más que probable chance de reelección entre manos.

Pullaro, con un ojo y medio en Santa Fe

Prueba de su provincialismo, Pullaro rechazó esta semana tres entrevistas de medios nacionales que querían abordarlo luego de no haber sido invitado a la presentación vía Zoom del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros que hizo el ministro de Economía, Toto Caputo. Marcelo Bonelli, Eduardo Feinmann y María O'Donnell se quedaron con las ganas de dialogar con el gobernador santafesino sobre los dólares del colchón.



De cara a las elecciones nacionales de este año, Schiaretti se mueve a fondo para sumar regiones y dirigentes, mientras que Pullaro medita cómo extrapolar la experiencia provincial de Unidos a la arena nacional de octubre. De hacerlo, no queda claro si se cargará un candidato al hombro. Al menos por el momento, en la cabeza pragmática del radical no es negocio enfrentarse encarnizadamente a Milei. Se arme lo que se arme, Hacemos lo secundará en la estrategia.

“Maxi está pensando a futuro. Dice que Schiaretti se parece mucho a él, obsesivo, con perfil productivo”, describen en la Casa Gris. Los plazos y la profundización del acuerdo los pondrá la coyuntura. En Unidos creen que Milei es favorito para ganar en octubre y llegar de pie a las presidenciales de 2027.

Juan Schiaretti, concentrado en ensanchar la marca Hacemos

Schiaretti está más apurado y concentrado en hacer crecer Hacemos y mostrarlo como una fuerza competitiva contra La Libertad Avanza y el peronismo kirchnerista. “Vamos a seguir trabajando por una alternativa superadora, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof son pasado y lo de Milei no cierra”, se envalentona un colaborador del exgobernador. “Estamos construyendo un proyecto de país, invitamos a todos los que no son kirchneristas y mileístas”, agrega la fuente.

Hay un punto, o la mirada sobre un dirigente, que los diferencia. El schiarettismo sostiene que Llaryora “es parte del proyecto” e integra las filas cordobesistas sin fisuras. El pullarismo, en cambio, sin desacreditar la idea, observa al gobernador cordobés enfocado en ser candidato a presidente en 2027. “No son lo mismo”, entienden en el entorno del radical.