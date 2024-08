Los eventos bursátiles invitan a bajar riesgo precios

La semana inició con eventos bursátiles que dieron mucho que hablar, al punto de referenciarlos con el famoso lunes negro de 1987, en el que una suba de tasas en Estados Unidos impactaba a la baja en las principales bolsas del mundo en dimensiones nunca antes vistas. En esta oportunidad fue Japón quién subió su tasa de interés, mientras Estados Unidos debate respecto a bajar la suya, causando una catarata de eventos a nivel global, que aún siguen suscitándose, y en cuyo camino el mercado de granos queda expuesto a riesgo de bajas. Ver que pasó y que puede pasar para tomar decisiones en torno al riesgo precio.

Eventos bursátiles

Japón, luego de muchos años de tasas de interés negativas o cero, toma la decisión de subir su tasa de política monetaria a 0,25% anual, lo que cambia las reglas de juego en el mercado financiero global. Como se observa en el primer gráfico, el Yen Japonés reacciona elevando su valor comparado con el Dólar u otras monedas fuertes. Esta suba de tasas encarece toda deuda tomada sobre Japón, y generó un cierre masivo de posiciones de deuda abiertas sobre ese país, causando el desplome del índice Nikkei 225, que representa la Bolsa de valores de Japón. Al mismo tiempo, Estados Unidos, que hace meses sostiene una tasa de interés elevada, como se desarrolló en el informe público de la semana pasada, se debate desde la Reserva Federal de ese país sobre una baja de tasas, ante indicios de recesión económica como el aumento del desempleo. Si bien Estados Unidos aún no ha puesto fecha cierta a dicha baja de tasas, el Dólar estadounidense se debilita por mayor probabilidad de que esto ocurra, como se observa en el gráfico. Por tanto, suba de tasas de Japón, país que cumple un fuerte rol de acreedor para inversionistas internacionales, sumado a potenciales bajas de tasas de Estados Unidos, país destino de muchas inversiones globales, causa el escape de inversiones de este último y el cierre de posiciones de deuda de Japón, como puntapié inicial de disminuir exposición al riesgo de pérdida de capitales por quedar endeudados a tasas altas en Japón e invertidos a bajas tasas en Estados Unidos.

Por último, para completar el cuadro de situación, se observa la fuerte suba del Índice VIX, conocido como índice del miedo, por representar la probabilidad de aumento en volatilidad del índice SyP500, uno de los índices que representa el movimiento de fuertes empresas que cotizan en Bolsa en Chicago. Esta suba del VIX representa el temor de capitales del mundo, que empiezan a buscar refugio en activos de menor riesgo, para bajar su exposición al riesgo de pérdidas, esto causó las fuertes bajas observadas en muchas bolsas internacionales.

Mercado de granos

Cuando vamos al mercado de granos en particular, la reacción inmediata fue lateral alcista, dadas las bajas en el Dólar estadounidense, que traen mayor poder de compra a países que se proveen de sus exportaciones, lo que eleva la demanda y da margen para suba de precios de los granos. No obstante, esa solo fue una reacción de corto plazo, ya que, ante la expectativa de un mundo que muestra más signos de recesión que de reactivación, a lo que se suma la tendencia de grandes capitales de disminuir posiciones que consideran riesgosas, como es el caso del mercado de granos, la demanda global de los commodities tiende a debilitarse en el mediano plazo, lo que resulta en baja de precios internacionales, como puede verse en el camino más frecuente del precio de soja, maíz y trigo durante los últimos meses en el mercado de Chicago.



Es importante destacar que la campaña 24/25 sigue evolucionando en óptimas condiciones en el Hemisferio Norte, principalmente soja y maíz en Estados Unidos, con 68% y 67% de la soja y el maíz en condiciones buenas a excelentes respectivamente, versus 54% y 57% en esa condición el año pasado a igual fecha. Además, hay alto porcentaje de superficie de soja y maíz en estados avanzados de reproducción en USA, que no han atravesado importantes complicaciones climáticas, lo que hace proyectar excelentes rendimientos para este año, proyecciones que serán ratificadas o rectificadas este viernes 9 de agosto desde el informe de Oferta y Demanda mundial del USDA. Si el informe del USDA afianza la idea de mayor producción de soja y maíz 24/25 tanto para Estados Unidos como para el mundo, los precios de los granos seguirán presionados a la baja.

En cuanto a los capitales que apuestan en el mercado de granos, es importante tener en cuenta que la recomendación más frecuente en este contexto es bajar el nivel de exposición al riesgo, lo que los aleja de apostar en estos mercados. Antes de salir de estos mercados, deben desarmar posiciones, y, conociendo el gran volumen de capital que apuesta a la baja, principalmente en maíz y en soja, es posible que se cierren posiciones vendidas, es decir, salgan de ventas comprando, lo que traería en el corto plazo movimiento alcista de precios, que podrían ser aprovechados por los vendedores de granos para salir a la venta y capturar mejores precios en el corto plazo.

La recomendación que debieran considerar los productores de granos, que aún deben poner precio a 31% del trigo, 58% del maíz y 66% de la soja, es la misma que se está dando a los grandes inversionistas del mundo, bajar la exposición al riesgo, en el caso de los granos significa bajar la proporción de cosecha 23/24 sin precio, así como aprovechar toda suba de la futura 24/25 para cubrir valores que superen los futuros actuales.

Conclusiones:

El mundo está en un camino que aumenta la incertidumbre respecto a las principales economías del mundo, no solo por subas y bajas de tasas de interés, sino por conflictos geopolíticos que no han terminado. La producción de granos no muestra fuertes amenazas climáticas en el mediano plazo para Estados Unidos ni Sudamérica, lo que trae calma a la demanda internacional. La idea de recesión global detiene el deseo de exposición al riesgo, conduciendo capitales a destinos más seguros, como oro, bonos de largo plazo, etc., y quitando capitales a mercados más arriesgados, como mercados de desarrollo tecnológico y también el mercado de agro alimentos. La expectativa es bajista, por lo que la exposición al riesgo de bajas para el productor agrícola debe ser reducida.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios