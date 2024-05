Precios promedio y el valor del riesgo versus oportunidad

Precios que dan oportunidad en medio de una cosecha frenada por las lluvias, mientras la abundante oferta global de granos sostiene riesgos de bajas en el mediano plazo ¿Cómo vienen las fijaciones de precios? ¿cuánto vale el riesgo precio versus la oportunidad de subas?

Soja - Fijaciones de precios – cosechas 22/23 y 23/24:

El ritmo de ventas y fijación de precios de los granos puede conocerse a través de las publicaciones semanales emitidas por Mercados Agropecuarios de la Secretaría de bio-economía. Tomando el período desde mediados de noviembre 2023 hasta fin de abril 2024, considerando los recortes de precios que tuvieron lugar en estos meses, se observa en el gráfico el ritmo de fijación de precios de soja. Se discrimina entre volúmenes semanales de fijación de precios disponibles de la cosecha vieja 22/23, y fijación de precios anticipados de la nueva cosecha 23/24. Considerando volúmenes y precios de fijación, puede calcularse el precio promedio logrado por el productor hasta ahora.



El volumen de soja 22/23 fijado en el período analizado fue de 5 millones de toneladas, los precios de liquidación, con las fluctuaciones causadas por el mercado internacional y la macroeconomía local, permitieron lograr un precio promedio de U$S 350/TN. El saldo de soja vieja a preciar es de 2,7 millones de toneladas. Pasando a las ventas con precio anticipadas de soja 23/24, se observa que, desde noviembre hasta ahora, fue a fines de febrero que tomaron ritmo con más volumen, y acumulan más de 4 millones de toneladas, a un precio que promedia U$S 290/TN. Suponiendo una cosecha de 50 millones de toneladas, solo 8% de la misma tiene precio hasta ahora.

Valor del riesgo precio versus oportunidad de subas:

El año pasado, quebranto argentino mediante, con un recorte de 20 millones de toneladas, el mercado internacional de soja se movió en rangos entre U$S 550 y 510/TN, precios U$S 90-50/TN por encima de los observados actualmente, U$S 457/TN, así también los precios locales permanecieron en rangos entre U$S 400 y 350/TN, U$S 90-40/TN por encima respecto al disponible de U$S 310/TN. Luego, los precios disponibles se precipitaron a la baja por el salto devaluatorio local de diciembre 2023, para seguir con bajas internacionales, tanto el disponible como los futuros de soja, por proyecciones de una campaña 23/24 con soja suficiente para abastecer una demanda desacelerada, así como sumar toneladas al stock global de soja. Esto llevo a los precios disponibles de U$S 330 a 285/TN, para hoy cotizar por encima de U$S 310/TN, así como el futuro mayo 24 pasaron de U$S 308 a 274/TN, para hoy subir hacia U$S 315/TN.

Años en que el abastecimiento de soja fue más holgado que el consumo, y se logró sumar stock de soja al mundo, fueron campañas con rangos de precios internacionales en torno a U$S 370/TN, precios casi U$S -90 a -100/TN por debajo de los precios actuales. También los precios locales, en esos períodos de cosechas normales a abundantes, fluctuaron entre U$S 200-250/TN, U$S -100 a -60/TN por debajo de U$S 310/TN que ofrece el mercado hoy.

La actual situación de Sudamérica, con inundaciones en Brasil y temporales en Uruguay y litoral argentino, iniciadas a mediados de la semana pasada, pone en duda una proporción de la cosecha, cuya especulación de recorte trae volatilidad alcista, que no se detiene en el corto plazo.

La oportunidad de subas sostenidas en el mediano plazo, vienen de mano de un recorte de cosecha 23/24 superior a 10-15 millones de toneladas, para lo que no solo debiera perderse cosecha por levantar, sino además dañarse parte de la cosecha almacenada en zonas inundadas. Por otro lado, el riesgo de bajas se sostiene con un cese de lluvias que permita retomar la cosecha y transporte de mercadería a puertos, y que muestre un recorte de cosecha inferior a 10 millones de toneladas.

El riesgo de bajas vale entre U$S -30 y -50/TN por debajo de los precios actuales, lo que podría profundizarse con una proyección de cosecha 24/25 récord. El corto plazo opera oportunidad de subas, que podrían escalar entre U$S +20 y +30/TN por encima de los precios actuales.

Este viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitirá un nuevo informe de Oferta y Demanda mundial de granos, en el que anunciará su primera proyección de cosecha 24/25. Es probable que parte de la volatilidad actual se ajuste a los números que emita este informe.

Conclusiones:

Los precios promedio logrados hasta ahora por las fijaciones de soja 23/24, resultan U$S-60/TN por debajo del promedio logrado por la cosecha anterior. Vale la pena observar el mercado de corto plazo, y tomar decisiones que eleven el precio promedio de venta, considerando la oportunidad de subas que aporta el corto plazo, así como el riesgo de bajas que podría traer el mediano plazo.

Los pisos y techos de precios del mercado, deben ser contrastados con los pisos y techos que soporta la matriz de costos tranquera adentro, para tomar decisiones a tiempo, que busquen subir el precio promedio de venta de la cosecha, y limitar a una proporción el volumen de soja expuesto a subas o bajas.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios