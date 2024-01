Pullaro: “Fue un mes intenso, de trabajo planificado y con objetivos claros”

El gobernador Maximiliano Pullaro realizó este jueves un balance del primer mes de su gestión al frente del Poder Ejecutivo durante un encuentro que mantuvo con periodistas en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Se trató de “un mes intenso, en donde tuvimos objetivos muy claros”, uno de los cuales fue “trabajar fuertemente en la seguridad pública, lograr aislar a los detenidos de alto perfil, sacar la policía a la calle y, junto al Ministerio Público de la Acusación, retomar las investigaciones criminales complejas. En términos generales, estos objetivos se pudieron cumplir”, afirmó el mandatario.



El segundo objetivo “fue trabajar mucho para mejorar la calidad educativa en la provincia de Santa Fe -continuó-. Comenzamos con la eliminación de la No Repetencia, pero también con la articulación con los sectores de docentes, de directivos, para priorizar las enseñanzas”.



El tercer eje estuvo puesto “en la defensa de la provincia de Santa Fe ante cualquier embate que pueda tener sobre o desde los sectores nacionales”, dijo el gobernador, quien destacó que “en ese sentido hubo mucha gestión por parte de nuestra Provincia para defender a la producción y para poner a Santa Fe como cabeza del cambio que tiene que venir en la Argentina”.



Pullaro estuvo acompañado por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; de Salud, Silvia Ciancio; de Educación, José Goity; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Comunicación, Luis Persello; y el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig.

Falta de gestión.

El gobernador recordó que al asumir “nos encontramos con un Estado que tuvo falta de gestión, con personal muy desmotivado y con la infraestructura muy venida menos”, y mencionó como ejemplo el mal estado de algunos hospitales, de comisarías y dependencias gubernamentales, así como “el estado de los móviles policiales, de las ambulancias del 107, de la flota de vehículos que tiene la provincia; nos encontramos con un Estado que prácticamente no estuvo encima de los temas, y cuando eso pasa todo está muy venido a menos, es mucho más difícil poder levantarlo rápidamente, e indudablemente hace que todo sea más complicado”.

No obstante, “sentimos que la gestión, que el esfuerzo y las ganas que le ponen los equipos de trabajo que hemos conformado en cada uno de los ministerios, rápidamente nos van a mostrar un Estado y un gobierno diferente, que empieza a dar las respuestas que tenemos que dar”, aseguró.

Indicadores en seguridad

El gobernador reconoció que “vemos indicadores que nos entusiasman, que no están bien, pero que nos entusiasman”, y destacó en ese sentido “las investigaciones criminales complejas que hemos tenido; la policía en la calle: teníamos 20 móviles policiales para todo Rosario, y entre 8 y 12 móviles para la ciudad de Santa Fe, y eso hoy sea quintuplicado en las dos ciudades”.

Emergencia hídrica

Consultado también por la situación de emergencia hídrica que afecta a localidades del noreste, fundamentalmente a la ciudad de Reconquista, donde “la infraestructura ayer funcionó, obviamente no como hubiéramos querido, porque 400 mm (de agua caída) en 4 horas y media es muy difícil que se pueda resistir, pero sí hoy se ha desagotado en lugares en los que había un metro de agua”, y mencionó que rápidamente “la provincia puso tres bombas (de desagote): una de 650.000 litros por hora y dos bombas de 1 millón de litros por hora, lo que ayudó rápido escurrimiento del agua y que hoy no haya prácticamente acumulación”.

No obstante, Pullaro dijo que “todavía queda gente evacuada, gente que no la pasó bien. Normalizar eso nos va a llevar tiempo”. En ese sentido, ratificó también que “hay un plan de obras que presentó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico para todo el norte provincial”.

Apoyo de la Legislatura

El gobernador hizo un especial reconocimiento “al trabajo de la Legislatura”, y mencionó a la vicegobernadora Gisela Scaglia, “que está haciendo un trabajo extraordinario”, al senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

“Me siento muy cómodo y muy acompañado por la Legislatura, porque hemos sancionado leyes muy importantes, que son herramientas fundamentales para el gobierno de la provincia de Santa Fe”, y destacó al respecto que “a la inmensa mayoría de las sanciones las hicimos por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y casi todas salieron por unanimidad en el Senado”, concluyó.