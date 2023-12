Néstor Dell´Orto será el nuevo DT del Williams Kemmis

El presidente verdinegro, Tomás Ponzio, informó que Néstor Dell´Orto será el nuevo entrenador la primera división del Williams Kemmis, acompañado por Marcelo Argañaráz como ayudante. « Néstor y Chelo se suman al trabajo de cara al 2024. Néstor es un técnico que reúne las características que nosotros buscamos como institución, nos representa y es un hombre de la casa, Por lo tanto para nosotros una buena noticia de contar con él y con su trabajo. El resto del cuerpo técnico se irá definiendo en los próximos días.»

Por su parte, el nuevo DT, expresó que está un poco ansioso por comenzar, «con muchas sensaciones encontradas, ya que estuve 3 años acá como jugador y la verdad que hice muchos amigos. Cuando uno viene al Kemmis y se pone esta camiseta la siente por siempre. Estamos con ganas ir arrancando, ahora vengo de otro lado, como técnico que es diferente a como fue siendo jugador. Pero es recíproco el sentimiento con la gente verdinegra, estoy identificado y bueno por eso no tuve dudas»

«Yo hace unos años que ya dirijo en primera y 19 años dirigiendo inferiores. Pero no es lo mismo, como no es igual Liga Cañadense que la Liga San Martín. Pero estos compromisos competitivos me gustan aceptarlos.», continuó. «Arrancaremos supuestamente el 8 de enero la pretemporada ya que el torneo empezaría el 25 de febrero.»