El stock habla del pasado y el clima del futuro

Cuando se habla de stock final de granos, se hace referencia al volumen residual de granos, al finalizar una

campaña, justo antes que ingrese el cereal de la nueva cosecha. Es decir, el stock final habla de lo que quedó

de la cosecha pasada, luego de haber consumido y/o exportado todo el cereal necesario de ese año/campaña. El clima, sin embargo, da indicios de lo buena o mala que puede ser una cosecha futura, según se pronostiquen lluvias y temperaturas óptimas o no. Por esto, hacer un repaso por los stocks y los pronósticos climáticos, da una perspectiva del pasado y el futuro de corto plazo, que podría orientar los precios del mercado local e internacional.



 Stocks:

Estados Unidos: El pasado viernes, 29 de septiembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,

difundió el informe de stock trimestral de granos en Estados Unidos, considerando que la nueva cosecha

avanza, este informe corresponde al último del año comercial 22/23, y hace un ajuste final a la superficie,

rendimientos y producción 22/23. Solo corrigieron la producción estadounidense de maíz en 384 mil

toneladas menos y de soja 163 mil toneladas menos, respecto a lo estimado en el último informe de Oferta y

Demanda del USDA. No hubo revisiones para trigo.



Con estos volúmenes de cosecha vieja corregidos, se cierra el stock final de Estados Unidos para la 22/23,

que resulta en 7,3 millones de toneladas de soja, 2% inferior al stock de la campaña previa, pero 7% superior

final estimado por el informe mensual de oferta y demanda del USDA. En cuanto al maíz, un stock final de

34,5 millones de toneladas, 1,4% inferior al stock final 21/22, y 6,4% inferior al stock final estimado por este

organismo el pasado 12 de septiembre en su informe mensual. Por último, el stock trimestral de trigo 22/23,

sin representar este volumen el stock final, dado que la campaña estadounidense de trigo 22/23 está a

mitad de camino, se informó 48,4 millones de toneladas, apenas por encima del stock estadounidense del

año pasado a estas fechas.



En resumen, el stock de soja no resulta tan bajo como se esperaba, inferior al del año pasado, pero superior

al esperado para este año, mientras el de maíz es inferior a lo esperado por el mercado y a lo esperado para

la campaña 22/23. Trigo sin cambios relevantes. Según estos números, el mercado estadounidense de corto

plazo reacciona en dirección bajista para soja, lateral alcista para maíz, y bajista para trigo.



Argentina: Mientras Estados Unidos avanza sobre 23% de la superficie de su nueva cosecha, para soja y maíz

23/24, Argentina sigue administrando escasez con la comercialización de su reducida cosecha 22/23. El stock

de soja y maíz 22/23 hacia fin de septiembre, resulta en algo más de 7 millones de toneladas de soja y menos de 10 millones de toneladas de maíz, menos del 50% respecto al stock de soja 21/22, y 32% menos de stock de maíz 21/22 a igual fecha el año pasado. Por último, el stock de trigo 22/23, a punto de iniciar la cosecha 23/24, resulta en 700 mil toneladas, el año pasado a estas fechas las existencias de trigo 21/22 eran negativas en más de 320 mil toneladas, es decir, se había consumido todo el stock, más volumen de trigo de la campaña previa.



En resumen, las existencias de soja 22/23 son la mitad respecto al año pasado, y, dado que se extiende hasta

el 20 de octubre la vigencia del Dólar soja 4, continuaría el incentivo a liquidar soja en el corto plazo, respecto de maíz, con lo que se espera que Argentina llegue con mínimas existencias a la próxima cosecha.



En cuanto a maíz 22/23, dos tercios del volumen que había el año pasado a estas fechas, y sin incentivos para la venta en el corto plazo, permite ralentizar sus liquidaciones, que se precipitarían a partir de fin de año, devaluación mediante. En cuanto a trigo, el menos crítico de los tres, con stock por encima del año pasado, y volúmenes que permiten disponer de mercadería hasta el inicio de la nueva cosecha.



El mercado local de corto plazo reacciona alcista para soja, lateral bajista para maíz, y lateral alcista para

trigo.



 Clima:

Estados Unidos: El corto plazo no muestra complicaciones climáticas para el avance de cosecha 23/24 de

soja y maíz estadounidense, que avanza a ritmo normal respecto a años anteriores. Esto trae a los mercados

con presión bajista, al despejarse la incógnita de una cosecha que esperaba ser muy inferior a lo que los

monitores de rendimiento muestran con el avance de cada hectárea.



Brasil y Argentina: Sobre el Hemisferio sur, sin embargo, hay complicaciones climáticas para los cultivos de

invierno, con falta de lluvias y heladas en Argentina, y temperaturas por encima de lo normal en Brasil, se

esperan recortes productivos para la cosecha 23/24 de trigo, lo que trae subas a los precios futuros de

noviembre 23 en adelante. En cuanto a maíz y soja, la siembra argentina de maíz temprano viene a ritmo

muy lento, por falta de lluvias sobre perfiles de suelo muy descargados, y en Brasil se esperan retrasos de

siembra de soja de primera en la zona del Mato Groso, que llevaría a retrasar la siembra de maíz safriña. Se

observa presión levemente alcista sobre los precios futuros locales de soja mayo y julio 2024 y maíz julio

2024.





Conclusiones: El corto plazo se muestra sostenido a nivel local para soja, mientras el internacional se muestra bajista, los stocks hablan del pasado que afecta los precios presentes. El mediano plazo se muestra sostenido en alza, dada la incertidumbre que el retraso de eventos de lluvia, a la espera de una campaña con predominio de “El Niño”, causa sobre la fecha de siembra gruesa, sumado a posibles recortes de la fina. El clima habla de la futura oferta de granos, y afecta los precios futuros.

Tomar decisiones comerciales en el presente, manejando stock y precios de corto plazo, y hacer coberturas a

futuro, según potencial de cosecha 23/24 medido lote a lote.



Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios