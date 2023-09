Proyección de precios para tomar decisiones

En medio del contexto de mejora de precio local para liquidar soja, repasar el recorrido de precios disponibles y futuros, ofrece perspectiva para proyectar precios en el corto y mediano plazo, y sumar información relevante en la toma de decisiones comerciales.



La evolución de precios de soja en el mercado de Chicago, Estados Unidos, durante los últimos doce meses,

muestra precios que, luego de haber sufrido un derrotero bajista desde marzo hasta junio 2023, mostró volatilidad, propia de los meses de junio, julio y agosto, dada la incertidumbre climática en Estados Unidos.

Ya en septiembre, y con más certezas respecto a los rendimientos 23/24 de soja estadounidense, se observa

un sostén alcista, en un rango de precios levemente por encima de los pisos de octubre 2022.





Los precios disponibles de soja argentina, convirtiendo los valores en PESOS a tipo de cambio oficial,

evolucionaron en dirección semejante a Estados Unidos. Los períodos en que se observan máximos, corresponden a los programas de incremento exportador, Dólar soja 1, 2, 3 y 4, este último vigente hasta fin

de septiembre 23.



Los máximos logrados en diferentes momentos de los últimos doce meses, están muy lejos de los máximos

logrados la semana pasada, durante las primeras jornadas en que fue posible cotizar soja tomando una mejor conversión en PESOS por mejores condiciones del tipo de cambio para exportadores. No obstante, el actual precio de soja disponible, mejora notablemente las cotizaciones disponibles de los últimos tres meses.





Comparar el recorrido de precios disponibles respecto a los futuros de corto plazo, noviembre 23 y enero 24,

permite ver una mucho menor volatilidad de estos últimos, con precios cuyos máximos se alcanzaron en marzo 2023, a más de U$S 420/TN, más de U$S 30/TN por encima del precio futuro actual.



El disponible actual, a tipo de cambio oficial, cotiza más de U$S 70/TN por encima del futuro noviembre 23,

y U$S 80/TN por encima del futuro enero 24. Si bien la condición de la soja estadounidense se anuncia cada vez peor, es poco probable que el precio internacional evolucione de hoy a noviembre 23 o enero 24, en subas suficientes para lograr el precio disponible a esos meses, sin un programa de incentivo exportador.



Esto lleva a replantear el destino de las liquidaciones, tal como se analizó en el informe de la semana pasada.

Decidir liquidaciones que, a tipo de cambio oficial, se traducen en mayor poder adquisitivo. Postergar ventas

hacia fin de año, podría representar perder valor en Dólares, y, por ende, necesitar vender más volumen de

soja, para adquirir lo que hoy podría adquirirse con una tonelada.



Por último, avanzando hacia la próxima campaña, la 23/24, se observa un camino lateral del precio futuro

mayo 2024, desde fines de agosto hasta ahora, con precios en torno a U$S 340/TN. Hay posibles subas adicionales por dos motivos, uno es internacional, por fallas en la cosecha estadounidense, que mejore el

precio de soja sudamericana en el corto plazo, durante noviembre y diciembre 23, otro motivo es local, por

quita o merma de retenciones ante un cambio de reglas de juego de un nuevo gobierno posterior a

diciembre 23. También, la certeza de un año NIÑO en Sudamérica, podría afianzar la idea de gran volumen

de soja 23/24, y esto derrumbar los precios. No hay certeza de precios futuros, pero es probable sumar

subas en el corto plazo, que permitan tomar mejores precios para cubrir parte de la 23/24.



Conclusiones: El corto plazo trae mejoras de precios muy inferiores a las mejoras de los programas previos

de incremento exportador, Dólar 1, 2 y 3, pero superiores al precio probable que la soja tendría en el corto

plazo, una vez finalice este programa de incentivo, a fin de septiembre 23. Lo que lleva a analizar decisiones

comerciales de liquidación y fijación de precios, para elevar el poder adquisitivo de cada tonelada.

El mediano plazo trae precios con evolución lateral alcista, y probabilidad de mejora, por factores internacionales

y/o locales, lo que nos lleva a postergar coberturas y mirar con atención la evolución del futuro mayo 24 durante los próximos treinta días, a fin de tomar subas para cubrir parte de la próxima cosecha.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios