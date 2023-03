Renzo Testa festejó su primer podio de la temporada

Este fin de semana el equipo Azul Sport Team compitió junto a Renzo Testa por la cuarta fecha del campeonato de TC Mouras y la segunda de las TC Pick Up con Germán Todino.

La actividad arrancaba el viernes con los entrenamientos para el TC Mouras en los que Renzo Testa lograba finalizar 2° al cierre de la jornada.

El 1m34s225 que fuera la referencia del viernes sirvió al equipo para, el día sábado, intentar achicar la diferencia con Jeremías Scialchi, el líder de los ensayos.

Los trabajos en el Ford permitieron a Renzo Testa bajar poco más de una décima en la última tanda y quedar a 0s308 del Torino de su rival.

En paralelo el equipo trabajaba en la Toyota de Germán Todino quien tomaba parte del único entrenamiento para las TC PickUp.

Completando un total de 9 giros al trazado Todino marcaba 1m30s959 en la vuelta más rápida finalizando 5° y a una diferencia de 0s684 de Juan Pablo Gianini.

En la tarde ambos pilotos disputaron sus respectivas clasificaciones, Germán Todino lo hizo en la primera instancia logrando finalizar 11° luego de haber peleado por el 4° lugar.

La diferencia de poco más de siete décimas generaba buenas expectativas al representante de Rivera quien se aseguraba el 6° lugar en la primera serie.

A su turno Renzo Testa peleaba por la pole position en el TC Mouras logrando cerrar su mejor vuelta en 1m33s960, registro que le permitió terminar en el 2° lugar tras el recargo que recibía Blas Sefchek.

El día domingo por la mañana el piloto de Ford disputó la serie clasificatoria, logrando ganar de punta a punta pero sin poder hacer de la suya la más rápida.

Al turno de las TC Pick Up Germán Todino demostró tener un muy buen ritmo de carrera con su Toyota y, aunque perdía una posición en la largada, pudo completar la batería arribando en el 7° lugar a la bandera a cuadros.

Pasado el mediodía el TC Mouras corrió la cuarta final de la temporada en la que Renzo Testa dio pelea a Jeremías Scialchi en la largada.

Luego de que el Torino marcara una importante diferencia el piloto de Ford se centró en mantener el gran ritmo de carrera impuesto por el líder del pelotón.

Así, llegó hasta el final de la competencia, momento en el cual un neumático pinchado lo obligó a defenderse en la última vuelta de los ataques de Blas Sefchek.

Controlando la situación el piloto de Las Rosas logró arribar 2° a la última bandera a cuadros de la fecha.

El meritorio resultado llevó al equipo a festejar en el podio junto a Renzo Testa, para luego salir a pista con la TC Pick Up de Germán Todino.

El cierre de la fecha lo dieron las TC Pick Up ante miles de fanáticos que disfrutaron del gran espectáculo que brindó la categoría.

Germán Todino tenía un arranque complicado tras tener un roce en pista durante la largada, que lo relegó en posiciones. Përo cuando transitaba el segundo giro protagonizó un toque con Oyhanart que llevó a ambos fuera de pista.

Si bien intentó recuperarse solo pudo cumplir dos vueltas más hasta que el motor se daño y se vio obligado a abandonar.

Tras esta fecha ambos pilotos sumaron puntos en sus campeonatos por lo que Renzo Testa escaló al 6° lugar donde acumula un total de 119 puntos. Germán Todino por su parte cosechó los primeros 12 puntos que lo ubican 30°.

Compartimos la palabra de los protagonistas; “Fue una buena final para nosotros, lamentablemente llegamos con un neumático pinchado. A partir de la vuelta 13 note que empezaba a ir muy de cola, una tendencia muy rara porque no la habíamos tenido durante toda la carrera. Este resultado fue bueno para nosotros, felicito a todo el Azul Sport Team, fue un gran trabajo el de ellos, volvimos a donde teníamos que estar. Quiero agradecerle a “Lucho” Monti, a Juanjo Tartara por los motores, a Nacho, Juanjo, Quique, Rami, a todos los chicos del taller, a Fede Perez que me dio una mano muy grande y a todos mis sponsors que esto es de ellos. Estoy muy contento, faltó poco pero iremos por más la próxima”, Renzo Testa

"Un poco amargado, en la primera vuelta me tocaron y me terminé despistando. Ya después de eso, se nos rompió el motor y no pudimos seguir. Así y todo el fin de semana fue positivo, nos quedamos con el resultado del récord de vuelta, seguiremos mejorando para poder estar más arriba", Germán Todino.