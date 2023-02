Argentina, recursos naturales y agro empresas

El país transita una serie de problemáticas afectadas por la coyuntura y una sequía que afecta la producción de los recursos naturales, administrados por las agro empresas atravesadas por la sequía y la coyuntura. Esto se vincula en un círculo que resultará vicioso o virtuoso, según las decisiones que se tomen en el camino.

* Argentina:

El estado nacional, con problemas coyunturales de déficit fiscal, se enfrenta a un año en el que dispondrá de reservas limitadas y producción primaria recortada fuertemente por sequía, lo que dificultará la administración del presupuesto público nacional, así como las negociaciones de deuda pública con organismos financieros internacionales. Será necesario entonces administrar las escasas reservas hacia las demandas productivas, sociales y de deuda, priorizando aquellas que permitan acelerar el ritmo productivo del país, a fin de multiplicar los recursos con productividad en el corto y mediano plazo. Es en este contexto en el que, conociendo que el sector agropecuario es el que más divisas aporta al país, el gobierno anuncia medidas de alivio para productores agropecuarios afectados por sequía.

Las medidas anunciadas el pasado martes 31 de enero 2023, se componen de: fondos rotatorios para pequeños productores; suspensión de pago de anticipo de impuesto a las ganancias; suspensión de juicios de ejecución fiscal y embargos; desafectar del pago de impuesto a las ganancias a productores que tuvieron que realizar venta forzosa de ganado por sequía; refinanciación de deudas bajo las mismas condiciones de tasas y gastos en que fueron otorgadas inicialmente, en general a tasas del 40% anual; nuevas de créditos a tasas subsidiadas, para cumplir con compromisos comerciales, capital de trabajo y pago de arrendamientos para la 23/24; Derogación de la resolución del BCRA que incrementa el costo financiero de los productores de soja, aunque está en discusión aún este punto, que buscara reglamentar en qué casos se aceptará la tenencia de más de 5% de la cosecha de soja 21/22 en stock para otorgar créditos a bajas tasas, y en qué casos no se otorgarán; homologación de los pedidos de emergencia en trámite en el Ministerio de Economía.

Los tiempos de gestión y ejecución de estas medidas en la práctica, serán puntos clave que mostrarán la eficiencia o no de las mismas.

* Recursos Naturales:

Se mostró reiteradamente el problema que atraviesa gran parte del área productiva argentina, por nulas reservas de agua en los suelos, haciendo que la productividad de nuestros recursos naturales se vea menguada en diferentes proporciones a lo largo y ancho del territorio nacional. En los mapas que siguen, puede verse el índice de condición vegetativa a principios de enero del 2021, 2022 y 2023, con un rango de colores que muestra las zonas con condiciones vegetativas desde muy crítica (rojo) a muy buena (verde oscuro). A simple vista puede verse como el área afectada con condiciones vegetativas muy críticas fue en aumento cada año.

Los colores irán cambiando a medida la condición vegetativa de las zonas que van recibiendo lluvias se reviertan, no obstante, muchas zonas no podrán recuperarse del todo, debido a daños irreversibles, que darán por resultado menores cosechas 22/23, comparado con las dos campañas anteriores, atravesadas también por sequía.

Fuente: Índice de vegetación. SEPA. INTA

Es necesario preservar los cultivos que aún no sufrieron de marchitez permanente, custodiando cada hoja del ataque de plagas y enfermedades, reactivados por las lluvias. Al mismo tiempo es necesario preservar cada milímetro caído, evitando que sea desaprovechado por competencia de malezas mal controladas. Lograr rendimientos recuperados respecto a lo inicialmente proyectado en medio de la sequía, es lo más esperado al momento de la cosecha, dependerá del clima y también del manejo de cultivos durante la sequía y las lluvias.

El tiempo que tarde el clima en traer lluvias normales, será el reloj que marque el plazo en que llegue un nuevo respiro, cuando los recursos naturales vuelvan a producir cosechas normales.

* Agro empresas:

El problema de las agro empresas es la sequía, las escasas reservas de granos de la cosecha pasada, los precios de los cereales y el limitado acceso al crédito, todo lo que limitará el cumplimiento de compromisos para completar la presente campaña 22/23 y afrontar los de la futura 23/24.

Las reservas de las agro empresas pueden visualizarse a través del saldo de granos de la cosecha del año pasado, que aún no ha sido comercializado, 18% de soja y 12% de maíz 21/22 y 42% de trigo 22/23. Son reservas escasas y los precios de los granos no han dejado de bajar, alentados por abundantes cosechas proyectadas para Brasil, el principal competidor de la soja y el maíz argentinos. Es necesario gestionar bien la comercialización de las escasas reservas, dado que, de no hacerlo, se asume el riesgo de perder valor por costos de almacenaje, pérdidas de calidad y/o precio. Solo para visualizar el riesgo precio, resaltar que entre el precio de soja febrero y mayo 2023 hay U$S -52/TN de diferencia, valor que representa pérdida del poder adquisitivo de cada tonelada vendida en mayo, respecto de vender hoy, perder 12% del valor en Dólares, difícilmente sea compensado por algún salto devaluatorio. Cubrir precios de la cosecha futura, considerando rendimientos afectados por sequía, también aportará a reducir el riesgo de pérdida de precio, en la medida que el mundo se asegura abastecimiento de granos de parte del resto de oferentes, diferentes de Argentina.

Además de ajustar la gestión comercial de los escasos saldos de cosecha vieja, y usar todos los recursos de manejo necesarios para beneficiar los cultivos en pie, se requiere planificar compromisos de corto y mediano plazo, para tener sobre la mesa cuanto hay a disposición y cuanto faltará para completar la actual campaña 22/23 y afrontar la 23/24. Esto es parte de lo que deba gestionarse para recibir algunas de las medidas de rescate de parte del Estado nacional, a través de los instrumentos que las programen.

El tiempo en el que los productores dispongan de las reservas de cosecha vieja, de la cosecha nueva y de las medidas de rescate de la emergencia por sequía, determinará que se sembrará en la próxima campaña, según costos productivos de cada cultivo, cuanta superficie y con qué nivel de tecnología, todo lo que resultará en cuan diversa y abultada será la próxima cosecha.

Conclusiones: Los problemas están a la vista, de su interpretación y priorización dependerá el conocer a fondo las necesidades de corto y mediano plazo, y la gestión de soluciones pertinentes en tiempos oportunos. El compromiso de las agro empresas es administrar con sabiduría los recursos naturales, el compromiso del estado es administrar los recursos públicos para fomentar el desarrollo del país. Pasar de la teoría a la práctica es el desafío a enfrentar, los meses que vienen mostrarán el resultado de haberlo logrado o no.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios