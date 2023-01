Lluvia y reservas – Tomar decisiones estratégicas

Llegaron las benditas lluvias a gran superficie que comprende zona núcleo del país, la más afectada por sequía severa, siendo la más productiva del país, por otro lado, la Bolsa de Cereales de Bs As actualizó el estado de cultivos el pasado jueves, con 95,5% de superficie de soja sembrada y 7 de cada 10 hectáreas en estado regular a malo, mientras la siembra de maíz avanza en casi 89% con los planteos más tempranos en malas condiciones o descartados y los tardíos a tiempo de salvarse. Con pocas reservas de vieja cosecha y renovadas esperanzas para la nueva ¿Qué impacto tendrán las lluvias sobre los precios? Y ¿cómo administrar las decisiones comerciales?

Impacto de las lluvias sobre los precios: El impacto sobre los precios disponibles y futuros comenzó a verse en las últimas jornadas de la semana pasada, cuando los pronósticos de corto plazo anunciaban estas lluvias en cantidades más generosas. Así los precios en Chicago perdieron U$S -11/TN para soja y U$S -3/TN el maíz, mientras el disponible en Argentina sigue a precios similares en PESOS, $92.000 a 93.000/TN para soja y $48.000/TN para maíz, perdiendo en sus precios equivalentes en Dólares, U$S -5/TN en soja y U$S -2/TN en maíz. El trigo por su parte, sin tanto movimiento en el mercado internacional, bajó U$S -1/TN en el mercado local, quedando a U$S 312/TN.

En cuanto a los precios futuros, la soja mayo 23 perdió durante la tercera semana de enero casi U$S -19/TN, pasando de U$S 411,7 a 393/TN, el maíz abril 23 esa misma semana paso de U$S 263,5 a 260/TN, recortando U$S -3,5/TN, y el maíz julio 23 de U$S 240 a 232/TN, perdiendo U$S -8/TN.

Estas bajas son un reflejo de la evolución que puede tener el mercado en caso que los volúmenes de cosecha sean cercanos o superiores a las expectativas del mercado internacional y local, por lo que es importante analizar lo ocurrido en estos pocos días. La soja en Chicago y en nuestro mercado de futuros y disponible, fue el grano que más precio perdió estos días. En el gráfico puede verse la pérdida de precio por efecto lluvia en la tercera semana de enero 23, tanto en los precios disponibles como futuros, mostrando un tobogán a la baja. Además, se observa lo que se denomina inverso entre cosechas, en Chicago se muestra entre el futuro noviembre 2023, correspondiente a la nueva cosecha estadounidense 23/24, y el continuo y futuro mayo 2023, correspondientes a la soja 22/23, y en MATBA-ROFEX se muestra entre los futuros mayo y noviembre 2023, correspondiente a la nueva cosecha 22/23, respecto del disponible del saldo de soja 21/22.

Las bajas por lluvias, como se detalló más arriba, van entre U$S -5 y -19/TN, pero las bajas por nueva cosecha van entre U$S -58/TN en Estados Unidos, 23/24 versus 22/23, y U$S -95/TN en Argentina, 22/23 versus 21/22.

El mismo ejercicio puede hacerse con el maíz, que tuvo bajas mucho menos agresivas por el efecto lluvia la semana pasada, entre U$S -2 y -8/TN, y muestra un inverso entre cosechas de U$S -32/TN en Estados Unidos, precio continuo menos futuro diciembre 23, para la cosecha 23/24, y en Argentina, el inverso entre el disponible y abril 23, para la cosecha 22/23 respecto al saldo disponible, es de U$S 0/TN, mientras el futuro julio 23, cosecha tardía, respecto al disponible, tienen un inverso de U$S -31/TN.

Por último, trigo, con un disponible en torno a U$S 314/TN, los futuros de la nueva cosecha, diciembre 2023, están a U$S 270/TN, es decir, un inverso de U$S -44/TN entre la cosecha 23/24 y el saldo de trigo 22/23.

Administrar las decisiones comerciales estratégicamente: Es importante tener a la vista los saldos comercializables 21/22 de soja y maíz y 22/23 de trigo. Hoy Argentina cuenta con menos de 8 millones de toneladas de soja vieja, 7 millones de maíz y 5,6 millones de trigo nuevo, esto representa 18% y 14% de la cosecha 21/22 de soja y maíz respectivamente, y 45% del trigo 22/23.

Tomar decisiones de liquidar en el corto plazo, para evitar pérdidas de valor por nuevas lluvias, debe ir acompañado de un camino inversor de la liquidez lograda, a fin de resguardar y agregar valor a la misma. Caminos tales como inversiones en instrumentos de Bolsa con rendimientos ajustados por inflación o acciones con rendimientos que superen a la inflación, permite cerrar precios que aún son muy buenos, y resguardarlo a modo de reserva monetizada en lugar de granos. Otros destinos pueden ser actividades de agregado de valor en consorcios o fondos de inversión, de los que se pueda entrar y salir en el corto plazo. Esto evita que el avance de campaña sudamericana, donde Brasil sigue jugando como el gran productor, recorte más los precios disponibles y futuros de corto plazo, aumentando liquidez para el momento en que se necesite cancelar obligaciones y volver a invertir para la 23/24.

En cuanto a las coberturas de precios futuros, tanto soja mayo como maíz abril y julio 2023, aún se sostienen en excelentes precios, que pueden ser tomados en el Mercado a Término MATBA-ROFEX. Para soja mayo 2023, precios por encima de U$S 385/TN, para maíz abril 2023 más de U$S 250/TN y julio 2023 por encima de U$S 225/TN, son valores a cubrir a través de ventas futuras sin comprometer entrega a cosecha. Considerar además opciones de venta PUT para soja mayo, y estrategias con opciones de compra CALL para maíz abril. Por último, considerar el futuro trigo diciembre 23 a más de U$S 260/TN, para cubrir ventas a 11 meses de la futura cosecha, dado que son precios excelentes ante una campaña normal para este cereal.

Conclusiones: Las lluvias fueron bienvenidas como nunca en gran parte del territorio productivo argentino, aún hay mucha historia por contar respecto al estado de los cultivos que las recibieron, algunos en irreversible sequía, otros justo antes de sufrir pérdidas definitivas y otros aún a tiempo de expresar buenos rendimientos. Lo cierto es que estas lluvias traen alivio y los mercados recortan precio. Mientras los rendimientos muestren posibilidades de sostén y recuperación, los precios responderán con bajas. Planificar y tomar decisiones que multipliquen valor financieramente con el disponible, y cubrir precios futuros con las herramientas del Mercado a Término local.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios