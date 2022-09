«Se metieron con mi tesoro más preciado “Mi Familia”»

«Jamás imaginé escribir en primera persona, pero dadas las circunstancias por el mismo medio por el cual algunos se ofenden porque replico la realidad local, regional, provincial y nacional voy a expresar que no es la primera vez que se han “metido” con mi familia.»



«El pasado 27 de agosto tomaron fotos de mis redes sociales e hicieron un video donde injuriaban y calumniaban a mi hijo involucrandolo con personas que nunca vio en su vida, mencionando también a mi esposo y su lugar de trabajo. Fue un golpe muy bajo hacia mi persona, donde los tiempos de la justicia no son los de una madre… pero a su debido momento la verdad siempre sale a la luz.»

«Después de un mes y días, sabemos la identidad del autor del video, es un joven que no estudia, ni trabaja, es mayor de edad, y no va a trascender porque rapea y canta con la Z, sino será por delincuente, ya que tiene antecedentes policiales y seguramente mucho resentimiento acumulado.»

«Los periodistas estamos preparados para que cuestionen nuestro trabajo, para la critica y la infinita diversidad de opiniones. Son las reglas del juego y las acepto. Pero mi hijo y esposo no eligieron ser comunicadores, sumado a que son personas de perfil bajo.»

«Párrafo aparte detallo que ya había sufrido una agresión por las redes sociales, donde un Señor de esta localidad, escribió porque el aire es gratis, que mi hijo era aplaudidor del intendente de turno y militante de Cambiemos, etc, etc. NO ES CIERTO, y si así lo fuera y quiere militar en cualquier partido político que? Ni siquiera debería de pedir mi opinión. Sumado a que emitirá su primer voto en el 2023.»

«Este tipo de agresiones y agravios, en algunos casos ciberdelitos no tienen que ser moneda corriente para los usuarios que se esconden detrás de una computadora. Toda acción debiera tener sus consecuencias, de todas formas sigo creyendo en la justicia del hombre y en la justicia divina.»

Por Graciela de la Casa (con pedido de publicación)