Geopolítica, declaraciones, hechos y precios

Las declaraciones del Presidente ruso y del secretario de la ONU, respecto a voluntad de negociar por el primero, y pedido de normalización de abastecimiento de fertilizantes y alimentos del segundo, trajo una ola de bajas a los precios internacionales, fertilizantes y granos, y las alarmas de cambio de tendencia se encendieron. Sin embargo, las declaraciones distan aún de la realidad, por lo que las bajas podrían solo ser un paréntesis a la continuidad de precios altos en el mediano plazo.

Del dicho al hecho hay un largo trecho, tal como es el dicho popular. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que tuvo su primer gran impacto en febrero de este año, es analizado por todo el mundo porque impacta en todo el mundo, y los mercados tienen como gran condimento para formar precio, las expectativas de acuerdo o no acuerdo de las partes involucradas. El Presidente ruso hizo declaraciones de voluntad para negociar, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU), avanzan en negociaciones diplomáticas para normalizar el uso de puertos ucranianos para la salida de granos y la comercialización de fertilizantes desde Rusia, entre algunos de los puntos clave que destacan para evitar profundizar el problema del hambre en el mundo. Los mercados vieron en estos trascendidos un posible acuerdo, y los precios internacionales de los fertilizantes, principalmente nitrogenados como urea, se dieron a la baja durante abril y mayo, luego de más de 13 meses de subas récord. Las bajas fueron importantes, en el caso de urea, perdió 22% del precio máximo alcanzado, pero aún siguen siendo precios en niveles muy por encima de lo normal. En cuanto a los granos, principalmente trigo y maíz, también respondieron con bajas, que en Chicago comenzaron a mediados de mayo perdiendo 15% y 9% respectivamente, y a nivel local se vieron desde fin de mayo, en las proporciones que veremos más adelante.

Sin embargo, además de no llegarse a un acuerdo formal entre las partes comprometidas en este conflicto bélico, llegan noticias de explosiones en un puerto de Ucrania, lo que trae confusión, ya que por un lado la ONU mira con optimismo la posibilidad de llegar a un acuerdo y por el otro se ve una nueva situación de fuego, borrando con los hechos los dichos. El trecho a recorrer para un acuerdo podría ser más largo que lo esperado, y los mercados, tanto de fertilizantes como de granos, no tienen espacio para seguir subiendo en el mediano plazo, además del perjuicio que atraviesa a los países compradores de materias primas.

Las bajas de precios de fertilizantes en el mercado local, activaron compras y posiblemente, de sostenerse la tendencia, se ajusten hacia arriba dosis en trigo y maíz. Pero las bajas de precios de granos impactan en la capacidad de compra de fertilizantes y de bienes en general, y la oportunidad de bajas de un insumo, se suma a la amenaza de pérdida de rentabilidad 21/22 por baja de precios de los granos.

Repasando la evolución de precios locales de las principales posiciones futuras de soja, maíz y trigo, veamos de cuanta profundidad es el escalón que descendieron y cuanto volumen local 21/22 aún no tiene precio, para saber en qué proporción el país se arriesga a perder divisas y rentabilidad por bajas internacionales.

* SOJA: Los futuros julio, septiembre y noviembre 22, tuvieron bajas de U$S -7/TN desde fines de mayo, pasando de U$S 433 a 426/TN. Aún hay 33,5 millones de toneladas de soja 21/22 sin precio, es decir, 80% de la cosecha actual.

* MAÍZ: Los futuros julio, septiembre y diciembre 22 tuvieron bajas de U$S -14/TN desde fin de mayo, pasando de U$S 269 a 255/TN. Restan 30 millones de toneladas de maíz 21/22 sin precio, más de 61% de la cosecha actual.

* TRIGO: Los futuros julio y septiembre 22 perdieron U$S -20/TN desde mediados de mayo, pasando de U$S 382 a 362/TN. Quedan solo 3,8 millones de toneladas de trigo 21/22 sin precios, menos de 18% de la cosecha.

Los precios futuros de trigo, soja y maíz 22/23 también perdieron valor, más de U$S -30/TN el trigo diciembre 2022, U$S -7,5/TN la soja mayo 2023 y U$S -16/TN el maíz abril 2023. Estas bajas, sobre todo en trigo y maíz, complican la relación insumo/producto de los costos de implantación, a pesar de las bajas de los fertilizantes, lo que hace menos ventajoso hacer operaciones de canje cosecha hoy, respecto a lo que pudo hacerse hace una semana atrás.

Conclusiones: No hay armonía en el mercado global de fertilizantes ni granos, así como también se observa al petróleo muy fortalecido en alzas buscando llegar al record del 2008. Todo hace ver que las declaraciones de buenas negociaciones diplomáticas no coinciden con los hechos que muestra la realidad. Las bajas de los mercados de fertilizantes y granos internacionales y locales, deben ser consideradas para ajustar tecnología de insumos, y además elevar la proporción de granos con precio, soja primero y maíz en segundo lugar, dado que, si bien las subas pueden volver de mano de recrudecimiento del conflicto Rusia-Ucrania, también, producto de las tensiones internacionales de la demanda internacional, es decir, países compradores de granos, no dispuestos a pagar nuevamente precios récord, las bajas actuales podrían quedarse o profundizarse.

Recordar que la gestión de ventas debe buscar promediar a precios que resulten en rentabilidad que haga sostenible el agro negocio en el corto, mediano y largo plazo. Si un acuerdo llega a las puertas de estos países en conflicto, no solo debiera ser motivo de alivio internacional, sino de tranquilidad local, por haber cubierto precios de venta a niveles altos cuando el mercado lo permitía.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]