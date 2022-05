Planificación comercial y flujo de fondos

Planificar la comercialización de granos en torno al flujo de fondos de cada empresa, significa considerar las salidas del corto y mediano plazo, al menos doce meses hacia adelante, y planificar el origen y forma en la que vendrán las entradas para cubrir esas salidas. Si no avanzamos sobre las salidas, podremos seguir tomando decisiones de venta a medida que vamos necesitando, respuesta más frecuente de los productores agropecuarios cuando se les pregunta si planifican sus decisiones comerciales. La realidad es que, salvo imprevistos, que siempre hay, las salidas de dinero en las empresas agrícolas son muy conocidas pasando apenas tres o cuatro campañas de experiencia, por lo que a la respuesta de vender cuando se necesita, habría que preguntar ¿las necesidades de los próximos meses las conocen? Y si la respuesta es sí ¿los precios y volúmenes que venderán en esos meses, los conocen también?

Desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, puede verse semanalmente el avance de ventas con compromiso de entrega de mercadería del país, así como el volumen de esta que tiene precio y el que queda “a fijar”, dado que los granos vendidos “a fijar” aún sin precio, podrían sufrir de bajas o beneficiarse con subas, y sigue siendo mercadería no liquidada, no se considerara este volumen sin precio en el planteo de este informe. Por otro lado, desde los volúmenes de contratos futuros y opciones de venta PUT abiertos en el MATBA-ROFEX, puede inferirse el volumen de mercadería con coberturas de precios futuros de venta. Si se toma una foto de la situación actual, puede conocerse la proporción de cosecha comercializada con precio y/o con cobertura, y por diferencia, la proporción que aún está expuesta a los vaivenes del mercado internacional y local.

SOJA 21/22:

Mercado físico: La soja nueva comercializada con precio, hasta fines de abril, acumula un total de 5,7 millones de toneladas.

Mercado MATBA-ROFEX: La suma de contratos de futuros y opciones PUT abiertos, desde la posición mayo 22 hasta enero 23, suma 2,1 millones de toneladas, al cierre del pasado viernes 6 de mayo 2022.

Para poner un poco más de detalle en los volúmenes de interés abierto, es decir, los contratos de futuros y opciones PUT que siguen vigentes en el MATBA-ROFEX, proporcionando cobertura de precios sobre ellos, puede discriminarse el volumen de contratos de las diferentes posiciones futuras:

-mayo 22: futuro próximo a vencer, hay apenas 367 mil toneladas.

-julio 22: sumando futuros y opciones PUT, hay 1,1 millones de toneladas de interés abierto.

-septiembre 22: futuros por 29.500 toneladas.

-noviembre 22: sumando futuros y opciones PUT, casi 604 mil toneladas.

-enero 23: apenas 31 mil toneladas de interés abierto.

El mayor volumen de contratos de futuros y opciones abiertos, se encuentra en julio 22, 2,6% de la cosecha, y noviembre 22, 1,4% de la cosecha estimada, mientras el resto de las posiciones tienen muy poco volumen de contratos abiertos.

Mercado Físico + MATBA-ROFEX: La suma entre ventas con precio del mercado físico y contratos de futuros y opciones abiertos del Mercado a Término, suma 7,8 millones de toneladas, que, a una estimación de cosecha 21/22 de 42 millones de toneladas, representa menos de 18,6% de la cosecha con precio o cobertura de precios, que por diferencia nos deja saber que más del 80% de la soja nueva no tiene precio ni cobertura de precios.

MAÍZ 21/22:

Mercado físico: El maíz nuevo comercializado con precio, hasta fines de abril, acumula un total de 17 millones de toneladas.

Mercado MATBA-ROFEX: Los futuros y opciones PUT abiertos, desde la posición mayo hasta diciembre 22, suma 2 millones de toneladas, al cierre del viernes 6 de mayo 2022.

El detalle en los volúmenes de interés abierto de las diferentes posiciones futuras es el siguiente:

-mayo 22: futuro próximo a vencer, hay menos de 20 mil toneladas.

-julio 22: sumando futuros y opciones PUT, hay 1,4 millones toneladas de interés abierto.

-septiembre 22: futuros por casi 219 mil toneladas.

-diciembre 22: sumando futuros y opciones PUT, 308.500 toneladas.

El mayor volumen de contratos de futuros y opciones abiertos, se encuentra en julio 22, 2,9% de la cosecha, y diciembre 22, 0,6% de la cosecha estimada.

Mercado Físico + MATBA-ROFEX: La suma del mercado físico y contratos de futuros y opciones abiertos, suma 19 millones de toneladas, que, a una estimación de cosecha 21/22 de 49 millones de toneladas, representa menos de 39% de la cosecha con precio o cobertura de precios, y por diferencia nos deja saber que más del 60% del maíz nuevo no tiene precio ni cobertura de precios.

TRIGO 22/23:

Mercado físico: El trigo aún sin sembrar, con precio, hasta fines de abril, acumula un total de 1,7 millones de toneladas.

Mercado MATBA-ROFEX: Los futuros y opciones PUT abiertos, para la nueva campaña, desde la posición noviembre 22 hasta julio 23, suma menos de 512 mil toneladas, al cierre del viernes 6 de mayo 2022.

El detalle en los volúmenes de interés abierto de las diferentes posiciones futuras es:

-noviembre 22: hay solo 100 toneladas de interés abierto.

-diciembre 22: sumando futuros y opciones PUT, hay menos de 393 mil toneladas.

-enero 23: futuros y opciones PUT por 103.500 toneladas.

-marzo 23: Los futuros abiertos suman 15.500 toneladas.

-julio 23: Apenas hay interés abierto por 100 toneladas.

El mayor volumen de contratos de futuros y opciones abiertos, se encuentra en diciembre 22 y enero 23, menos de 2,5% de una cosecha que podría estimarse en 20 millones de toneladas.

Mercado Físico + MATBA-ROFEX: La suma del mercado físico y contratos de futuros y opciones abiertos, resulta en 2,2 millones de toneladas, que, a una estimación de cosecha 22/23 de 20 millones de toneladas, representa 11% de la cosecha, con precio o cobertura de precios, y por diferencia 89% del trigo aún no sembrado, no tiene precio ni cobertura de precios.

La cosecha de soja avanza sobre 55% de la superficie a cosechar, casi 27 millones de toneladas ya están cosechadas. Los precios de la presente campaña, tanto el disponible como precios futuros hasta enero 2023, dentro de un rango de valores de U$S 425-430/TN, siguen siendo récords, a pesar de las bajas de las jornadas previas. Así, con menos de la mitad del volumen pendiente de cosechar, precios récord, y un calendario de costos prediseñado, tener más del 80% de la cosecha nacional sin precio, no es un buen indicador de planificación comercial.

En cuanto al maíz, con un avance de cosecha de 25% de la superficie, más de 12 millones de toneladas cosechadas, y precios en récords históricos, en un rango entre U$S 255-262/TN, si bien el nivel de liquidación y coberturas es mayor que el de soja, tener más del 60% de lo que se espera cosechar sin precio, sigue dejando librado al azar la mayor proporción de la cosecha actual.

Por último, el trigo aún no sembrado, muestra un nivel de cobertura y cierre de precios muy superior, dado que aún no se ha sembrado una hectárea de trigo 22/23, y hay más de 11% de trigo con precio o cobertura de precios, respondiendo a precios casi récord, dentro de un rango de U$S 339-345/TN.

Conclusiones: Con muchas más certezas respecto a los volúmenes totales de soja y maíz 21/22 a cosechar, y de los costos a afrontar hacia la presente 21/22 y la futura 22/23, casi llegando a mitad de año, con un inusual sostén de precios altos, se observa bajo volumen de liquidación y coberturas, principalmente en soja y en segundo lugar en maíz, así como alta concentración en el volumen de coberturas de posiciones cercanas, y muy bajas en las lejanas. Esto podría reflejar un bajo nivel de planificación comercial y/o un exceso de confianza en la continuidad de precios altos hacia el mediano plazo.

Si bien el contexto global sigue muy complejo, con pocos condimentos bajistas, también se observa un techo de precios difícil de romper para todos los granos, que permiten, a pesar de las fuertes subas de costos de producción, lograr rentabilidad. Lo complejo sería un mercado que encuentre motivos para iniciar un camino a la baja, y nos deje habiendo comprado caro, y vendiendo barato, por no haber ajustado las decisiones comerciales a una planificación de ventas y coberturas en función de costos y pagos preestablecidos en nuestro flujo de fondos.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios

[email protected]