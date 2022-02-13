Ganadores en el Sorteo Final del 23° Bingo MegaSorteo

Provinciales 13 de febrero de 2022 Por Las Rosas Digital
Hubo tres afortunados de Las Rosas. Cada uno de ellos es acreedor de un automóvil Renault Twid Zen 1.0N.
bingo imagen final

SORTEO 1

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: BIANCHI, DELMIRO (CORONDA)

5 MOTOS CORVEN MIRAGE 110cc.
Ganador: BIELER, MARIA DE LOS ANGELES (FRANK)
Ganador: BAGNIS, CRISTIAN (CAÑADA DE GOMEZ)
Ganador: MEONIS, JORGE ALBERTO (LAS PAREJAS)
Ganador: TOLOSA, MARIA CANDELARIA (PUERTO GABOTO)
Ganador: ANTOGNIASSI, BEAS LILIANA (EL TREBOL)

SORTEO 2

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: MOLINENGO, ANA MARIA (LAS PAREJAS)

5 MOTOS CORVEN MIRAGE 110cc.
Ganador: BERNACHEA, TAMARA (ROSARIO)
Ganador: JAIME, ESTELLA (VILLA GOBERNADOR GALVEZ)
Ganador: IABONI, PATRICIA (RAFAELA)
Ganador: VARELA, DIEGO ALBERTO (CENTENO)
Ganador: BERTINAT, ANA (SAN CARLOS CENTRO)

SORTEO 3

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CHIQUINI, MAGALI (SALTO GRANDE)

5 MOTOS CORVEN HUNTER 150cc.
Ganador: PLACE, MARIA BEATRIZ (ISLA VERDE)
Ganador: CARNICIANO, OSVALDO (LINCOLN)
Ganador: HEIT, EMILIANO (SANTA FE)
Ganador: SOSA, HUGO (MONTES DE OCA)
Ganador: CASTELLI, CARLOS NORBERTO (ISLA VERDE)

SORTEO 4

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: FASANO, FEDERICO (GOVERNADOR CRESPO) 

5 MOTOS CORVEN HUNTER 150cc.
Ganador: FELKENMEYER, VICTOR (SANTA FE)
Ganador: CASALMEIRO, MARCELO (SUARDI)
Ganador: FERNANDEZ, LUCIA ANDREA (LOBERIA)
Ganador: LARDONE, MAURICIO (MONTES DE OCA)
Ganador: CARDOZO, FRANCISCO (SANTO TOME)

SORTEO 5

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CAPODURO, CELINA CARLA (LAS PAREJAS)

5 MOTOS CORVEN TRIAX 150cc.
Ganador: POTTIER, CIELO (SANTA FE)
Ganador: TULA, SERGIO GUSTAVO (ROSARIO)
Ganador: SANTA CRUZ, MARIANO ANDRE (SANTO TOME)
Ganador: DOMINGUEZ, MARIO ALBERTO (CARLOS CASARES)
Ganador: CHIALVO, NORA (MONTE MAIZ)

SORTEO 6

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: BELINATTO, BRENDA DANIELA (TORTUGAS)

5 MOTOS CORVEN TRIAX 150cc.
Ganador: STRUZZI,DAMIAN (TIMBUES) 
Ganador: CAMOU, MARCELA (9 DE JULIO)
Ganador: PEROTTI, CELIA GALLARDO (LAS PAREJAS)
Ganador: MARTINEZ, ALEJANDRA (SARGENTO CABRAL)
Ganador: FOFFANO, JOSE (ACEBAL)

SORTEO 7

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: PARRA, ROSANA RAQUEL (ARISTOBULO DEL VALLE)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: MESA, ALBERTO (PUNTA ALTA)
Ganador: MANAVELLA, MARCELO JOSE(AREQUITO)
Ganador: BENITO, ELENA ROSARIO (VILLA CAÑAS)
Ganador: GUNTER, GABRIELA ROSINA (ARISTOBULO DEL VALLE)
Ganador: PASTORINO, ANDRES (JUNIN)

SORTEO 8

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: FALCHINI, GUSTAVO(SAN JERONIMO NORTE)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: ROEZGA, CELESTE (VILLA GOBERNADOR GALVEZ)
Ganador: OCAMPO, ALEJANDRO (PUERTO IGUAZU)
Ganador: VIVAS, HUGO (SAN JAVIER)
Ganador: ZANIN, ESTER AMALIA (GERMANIA)
Ganador: THILER, ANA MARIA (ROSARIO)

SORTEO 9

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CEPA, SEBASTIAN (CARLOS TEJEDOR)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: BERTOTTI, FABIAN (TOTORAS)
Ganador: PORONI, ANA MARIA Y MARTA (TOTORAS)
Ganador: RIESTRA, CLAUDIO (SANTO TOME)
Ganador: ZOFF, DANILO ADRIAN (ESPERANZA)
Ganador: AGUIRRE TOMAS OSCAR (RECONQUISTA)

SORTEO 10

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: BRAVO, GONZALO (LAS PAREJAS)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: JULLIER, HAYDEE (SANTO TOME)
Ganador: GUSMAN ISAMAEL (BUENOS AIRES)
Ganador: IBAÑES, SILVIA (PEHUAJO)
Ganador: PINEDA, CAROLINA (FLORENTINO AMEGHINO)
Ganador: CARDOZO, OSVALDO (PERGAMINO)

SORTEO 11

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: SCHERER, LAURA EMILIA (ARISTOBULO DEL VALLE)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: GIACOPETTI BELEN (LAS ROSAS)
Ganador: BLANC, LIDIA (TIMBUES)
Ganador: SAJAMA, ROSENDO (SANTA FE)
Ganador: VIDELA, CARINA (LINCOLN)
Ganador: SANCHEZ FABIAN (MALABRIGO)

SORTEO 12

1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CARVALLO, CARBALLO (GRANADERO BAIGORRIA)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: GENOVA, GLADYS LILIAN(SAN PEDRO)
Ganador: NIBOLDI, ADRIANA (LAS PAREJAS)
Ganador: ALASSIA, ALDO LORENZO (BERNARDO DE YRIGOYEN)
Ganador: MONTIEL, SOLANGE NAEL (ESPERANZA)
Ganador: RUFANACH, FEDERICO (RECONQUISTA)

SORTEO 13

1 FORD RANGER CD 2.5N
Ganador: FRUTERO, MARIA EUGENIA (GODEKEN)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: MORA, NORMA (LOS TOLDOS)
Ganador: ALFEI, FABRICIO (ARMSTRONG)
Ganador: AYRALA, OMAR (PEHUAJO)
Ganador: BOTTO, ROMAN (SAN GUILLERMO)
Ganador: DE LAS HERAS, MARIA PAULA (ROLDAN)

SORTEO 14

1 JEEP RENEGADE NAFTA 1.8L
Ganador: CANTERO, IRENE (RECREO)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: ONEGA, ARIANA PAMELA (LAS PAREJAS)
Ganador: SCHAUMBURG, LEONARDO RICARDO (VERA)
Ganador: GARCIA, SANDRA (GRANADERO BAIGORRIA)
Ganador: FERREYRA, ALEXIS (LAS ROSAS)
Ganador: ZABALA, NORMA BEATRIZ (SUNCHALES)

SORTEO 15

1 CASA TIPO PREFABRICADA
Ganador: TORRES, PEDRO (CAÑADA DE GOMEZ)

5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: FERRARI, WILFREDO (SANTA TERESA)
Ganador: AMBROSIO, MARIA GRACIELA (TOTORAS)
Ganador: SORTINO, MAXIMILIANO (ARMSTRONG)
Ganador: DAFONTE, ANDREA VIVIANA (EL PORVENIR)
Ganador: SENDIN, MARIO OMAR (PASTEUR)

SORTEO 16

1 DEPARTAMENTO EN ROSARIO
Ganador: LOSHUISGI, RICARDO ADOLFO (ARISTOBULO DEL VALLE)

5 RENAUL KWID ZEN 1.0N
Ganador: LOPEZ DEL CERRO, RODRIGO (LAS ROSAS)
Ganador: OLMEDO, VICTOR RAUL (SANTA FE)
Ganador: STRAPINI, DIEGO ROMAN (CHABAS)
Ganador: LACOSTE, MIRTA SUSANA (VILLA CAÑAS)
Ganador: MALDONADO, FABIO (CAÑADA DE GOMEZ)
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SORTEO COMPRA ANTICIPADA MEGASORTEO 24 

ORDEN DE COMPRA $1.000.000 - Ganador: SANTANA, MARIA ELIZA (CAÑADA DE GOMEZ)

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