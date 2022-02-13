Ganadores en el Sorteo Final del 23° Bingo MegaSorteo
SORTEO 1
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: BIANCHI, DELMIRO (CORONDA)
5 MOTOS CORVEN MIRAGE 110cc.
Ganador: BIELER, MARIA DE LOS ANGELES (FRANK)
Ganador: BAGNIS, CRISTIAN (CAÑADA DE GOMEZ)
Ganador: MEONIS, JORGE ALBERTO (LAS PAREJAS)
Ganador: TOLOSA, MARIA CANDELARIA (PUERTO GABOTO)
Ganador: ANTOGNIASSI, BEAS LILIANA (EL TREBOL)
SORTEO 2
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: MOLINENGO, ANA MARIA (LAS PAREJAS)
5 MOTOS CORVEN MIRAGE 110cc.
Ganador: BERNACHEA, TAMARA (ROSARIO)
Ganador: JAIME, ESTELLA (VILLA GOBERNADOR GALVEZ)
Ganador: IABONI, PATRICIA (RAFAELA)
Ganador: VARELA, DIEGO ALBERTO (CENTENO)
Ganador: BERTINAT, ANA (SAN CARLOS CENTRO)
SORTEO 3
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CHIQUINI, MAGALI (SALTO GRANDE)
5 MOTOS CORVEN HUNTER 150cc.
Ganador: PLACE, MARIA BEATRIZ (ISLA VERDE)
Ganador: CARNICIANO, OSVALDO (LINCOLN)
Ganador: HEIT, EMILIANO (SANTA FE)
Ganador: SOSA, HUGO (MONTES DE OCA)
Ganador: CASTELLI, CARLOS NORBERTO (ISLA VERDE)
SORTEO 4
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: FASANO, FEDERICO (GOVERNADOR CRESPO)
5 MOTOS CORVEN HUNTER 150cc.
Ganador: FELKENMEYER, VICTOR (SANTA FE)
Ganador: CASALMEIRO, MARCELO (SUARDI)
Ganador: FERNANDEZ, LUCIA ANDREA (LOBERIA)
Ganador: LARDONE, MAURICIO (MONTES DE OCA)
Ganador: CARDOZO, FRANCISCO (SANTO TOME)
SORTEO 5
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CAPODURO, CELINA CARLA (LAS PAREJAS)
5 MOTOS CORVEN TRIAX 150cc.
Ganador: POTTIER, CIELO (SANTA FE)
Ganador: TULA, SERGIO GUSTAVO (ROSARIO)
Ganador: SANTA CRUZ, MARIANO ANDRE (SANTO TOME)
Ganador: DOMINGUEZ, MARIO ALBERTO (CARLOS CASARES)
Ganador: CHIALVO, NORA (MONTE MAIZ)
SORTEO 6
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: BELINATTO, BRENDA DANIELA (TORTUGAS)
5 MOTOS CORVEN TRIAX 150cc.
Ganador: STRUZZI,DAMIAN (TIMBUES)
Ganador: CAMOU, MARCELA (9 DE JULIO)
Ganador: PEROTTI, CELIA GALLARDO (LAS PAREJAS)
Ganador: MARTINEZ, ALEJANDRA (SARGENTO CABRAL)
Ganador: FOFFANO, JOSE (ACEBAL)
SORTEO 7
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: PARRA, ROSANA RAQUEL (ARISTOBULO DEL VALLE)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: MESA, ALBERTO (PUNTA ALTA)
Ganador: MANAVELLA, MARCELO JOSE(AREQUITO)
Ganador: BENITO, ELENA ROSARIO (VILLA CAÑAS)
Ganador: GUNTER, GABRIELA ROSINA (ARISTOBULO DEL VALLE)
Ganador: PASTORINO, ANDRES (JUNIN)
SORTEO 8
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: FALCHINI, GUSTAVO(SAN JERONIMO NORTE)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: ROEZGA, CELESTE (VILLA GOBERNADOR GALVEZ)
Ganador: OCAMPO, ALEJANDRO (PUERTO IGUAZU)
Ganador: VIVAS, HUGO (SAN JAVIER)
Ganador: ZANIN, ESTER AMALIA (GERMANIA)
Ganador: THILER, ANA MARIA (ROSARIO)
SORTEO 9
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CEPA, SEBASTIAN (CARLOS TEJEDOR)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: BERTOTTI, FABIAN (TOTORAS)
Ganador: PORONI, ANA MARIA Y MARTA (TOTORAS)
Ganador: RIESTRA, CLAUDIO (SANTO TOME)
Ganador: ZOFF, DANILO ADRIAN (ESPERANZA)
Ganador: AGUIRRE TOMAS OSCAR (RECONQUISTA)
SORTEO 10
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: BRAVO, GONZALO (LAS PAREJAS)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: JULLIER, HAYDEE (SANTO TOME)
Ganador: GUSMAN ISAMAEL (BUENOS AIRES)
Ganador: IBAÑES, SILVIA (PEHUAJO)
Ganador: PINEDA, CAROLINA (FLORENTINO AMEGHINO)
Ganador: CARDOZO, OSVALDO (PERGAMINO)
SORTEO 11
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: SCHERER, LAURA EMILIA (ARISTOBULO DEL VALLE)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: GIACOPETTI BELEN (LAS ROSAS)
Ganador: BLANC, LIDIA (TIMBUES)
Ganador: SAJAMA, ROSENDO (SANTA FE)
Ganador: VIDELA, CARINA (LINCOLN)
Ganador: SANCHEZ FABIAN (MALABRIGO)
SORTEO 12
1 CHEVROLET ONIX JOY LS 1.4N
Ganador: CARVALLO, CARBALLO (GRANADERO BAIGORRIA)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: GENOVA, GLADYS LILIAN(SAN PEDRO)
Ganador: NIBOLDI, ADRIANA (LAS PAREJAS)
Ganador: ALASSIA, ALDO LORENZO (BERNARDO DE YRIGOYEN)
Ganador: MONTIEL, SOLANGE NAEL (ESPERANZA)
Ganador: RUFANACH, FEDERICO (RECONQUISTA)
SORTEO 13
1 FORD RANGER CD 2.5N
Ganador: FRUTERO, MARIA EUGENIA (GODEKEN)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: MORA, NORMA (LOS TOLDOS)
Ganador: ALFEI, FABRICIO (ARMSTRONG)
Ganador: AYRALA, OMAR (PEHUAJO)
Ganador: BOTTO, ROMAN (SAN GUILLERMO)
Ganador: DE LAS HERAS, MARIA PAULA (ROLDAN)
SORTEO 14
1 JEEP RENEGADE NAFTA 1.8L
Ganador: CANTERO, IRENE (RECREO)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: ONEGA, ARIANA PAMELA (LAS PAREJAS)
Ganador: SCHAUMBURG, LEONARDO RICARDO (VERA)
Ganador: GARCIA, SANDRA (GRANADERO BAIGORRIA)
Ganador: FERREYRA, ALEXIS (LAS ROSAS)
Ganador: ZABALA, NORMA BEATRIZ (SUNCHALES)
SORTEO 15
1 CASA TIPO PREFABRICADA
Ganador: TORRES, PEDRO (CAÑADA DE GOMEZ)
5 RENAULT KWID ZEN 1.0N
Ganador: FERRARI, WILFREDO (SANTA TERESA)
Ganador: AMBROSIO, MARIA GRACIELA (TOTORAS)
Ganador: SORTINO, MAXIMILIANO (ARMSTRONG)
Ganador: DAFONTE, ANDREA VIVIANA (EL PORVENIR)
Ganador: SENDIN, MARIO OMAR (PASTEUR)
SORTEO 16
1 DEPARTAMENTO EN ROSARIO
Ganador: LOSHUISGI, RICARDO ADOLFO (ARISTOBULO DEL VALLE)
5 RENAUL KWID ZEN 1.0N
Ganador: LOPEZ DEL CERRO, RODRIGO (LAS ROSAS)
Ganador: OLMEDO, VICTOR RAUL (SANTA FE)
Ganador: STRAPINI, DIEGO ROMAN (CHABAS)
Ganador: LACOSTE, MIRTA SUSANA (VILLA CAÑAS)
Ganador: MALDONADO, FABIO (CAÑADA DE GOMEZ)
.........................................................................................................................................
SORTEO COMPRA ANTICIPADA MEGASORTEO 24
ORDEN DE COMPRA $1.000.000 - Ganador: SANTANA, MARIA ELIZA (CAÑADA DE GOMEZ)